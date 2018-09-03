На украинском ТВ призвали «стимулировать восстание на Кавказе»

03.09.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина должна поддерживать боевиков на Кавказе, чтобы с их помощью победить Россию.

Об этом в эфире интернет-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил одиозный радикал, один из основателей неонацистского полка «Азов», депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, на Украине не было войны до тех пор, пока его страна поддерживала антироссийские силы.

«Рецепт победы над Российской Федерацией, которая, по сути, является остатком Российской империи, – в развале Российской империи. В том, что Украина должна была бы сейчас стимулировать восстание на Кавказе. Пока украинцы поддерживали Грузию, Абхазию, поддерживали чеченцев, до тех пор война не пришла на украинские земли», – заявил Мосийчук.

Ранее Москийчук заявил, что официальный Киев должен взять на себя ответственность за гибель главы ДНР Александра Захарченко.

«ПолитНавигатор» также писал, что Мосийчук предлагал создать «второй фронт» против Российской Федерации и разжечь противостояние на Кавказе.