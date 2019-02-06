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06.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Крым, Россия, Украина
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На украинском ТВ призвали возобновить подачу воды в Крым

Украинская власть сделает всё возможное, чтобы не поддерживающие киевский режим жители Донбасса и Крыма никогда не вернулись на Украину.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила экс-депутат Верховной Рады и бывшая пресс-секретарь Виктора Януковича Анна Герман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы они (украинская власть – прим. ред.) хотели вернуть людей – они бы тем людям пенсии платили, помогали бы гуманитарно. Если бы они хотели вернуть людей из Крыма – они бы не перекрывали воду своим гражданам.

Если мы считаем Крым украинским, значит, там живут наши сограждане, а мы им воду перекрываем?! Мы им воды не даём?!» – отметила она.

По мнению Герман, власти Украины не заинтересованы в возвращении регионов с пророссийски настроенным населением.

«Им эти люди не нужны. Потому что эти люди никогда за них голосовать не будут, и они делают всё, чтобы Крым и Донбасс не вернулись в Украину», – резюмировала она.

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