06.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Без поддержки США масштабного майдана на Украине не собрать, а американцам дестабилизация в Киеве с непредсказуемыми последствиями сейчас не нужна. Скорее всего, президентские выборы будут сопровождаться локальными столкновениями между командами кандидатов и взаимообвинениями в фальсификациях.

Об этом в ходе прямого включения из Киева в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт пояснил рекордное число кандидатов, зарегистрировавшихся на выборы – это технология для того, чтобы «мочить» конкурентов или же раскручиваться с прицелом на парламентскую кампанию.

«Есть разного рода политически-коррупционные интересы. Вы зарегистрировались, шансов никаких у вас нет, но зато вы получаете, например, право выступать на дебатах по телевидению и за деньги кого-то из серьёзных кандидатов опускать, мочить его конкурентов. У нас есть такие девушки, которые участвуют в кампании, – просто потому, что они получили деньги для дискредитации Тимошенко. Ну и, наконец, можно просто участвовать для того, чтобы отобрать голоса у серьёзных кандидатов», – заявил Погребинский.

При этом политолог выразил сомнения, что эта избирательная кампания может привести очередному майдану.

«Неслучайно говорят, что в США не может быть никакого майдана, никакой цветной революции, поскольку в Соединённых Штатах нет посольства США. Я не вижу интереса западных опекунов украинской власти поддержать какого-то рода майдан. А кто из кандидатов сможет что-то такое сотворить, собрать десятки тысяч людей без опеки со стороны старшего товарища? Тем более, что разочарование людей от прошлого майдана, от того, что ничего не получили из обещанного, такое, что вывести людей сейчас будет значительно сложнее, чем пять лет тому назад», – отметил он.

Тем не менее, по словам политолога, это совсем не означает, что не будет стычек между командами кандидатов, особенно при заходе на второй тур выборов.

«Я не ожидаю масштабного майдана, но то, что безобразия, разные конфликты, включая какие-то столкновения, более чем вероятны, поскольку прохождение во второй тур будет зависеть от совсем небольшого числа голосов. Поскольку будет группа кандидатов с примерно равными шансами пройти во второй тур, и там будет настоящая драка, будут обвинять друг друга в фальсификациях и так далее.

Порошенко сделает всё возможное для того, чтобы оказаться во втором туре и не будет брезговать никакими средствами», – добавил Погребинский.