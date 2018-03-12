12.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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На украинском ТВ рапортуют, что сорвали план Рубана по призыву Путина

ВСУ могли сняться с позиций на Донбассе и осуществить бросок на Киев, но этому помешал арест бывшего переговорщика Владимира Рубана, обвиненного в намерении убить президента Порошенко.

Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил замминистра «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Определенные политические силы на этой волне могли снова повторить призывы: «Армия – на Киев» для наведения порядка. Это, естественно, обнажает фронт на восток. И дальше дальнейшее развитие событий вполне допускаю [лозунги] «Путин, приди, помоги навести порядок», – заявил Тука.