12.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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На украинском ТВ рапортуют, что сорвали план Рубана по призыву Путина
ВСУ могли сняться с позиций на Донбассе и осуществить бросок на Киев, но этому помешал арест бывшего переговорщика Владимира Рубана, обвиненного в намерении убить президента Порошенко.
Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил замминистра «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Определенные политические силы на этой волне могли снова повторить призывы: «Армия – на Киев» для наведения порядка. Это, естественно, обнажает фронт на восток. И дальше дальнейшее развитие событий вполне допускаю [лозунги] «Путин, приди, помоги навести порядок», – заявил Тука.
Метки: Владимир Рубан, Георгий Тука
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11:46 12 мартаВ Киеве СБУ ворвалась в квартиру автора запрещенного фильма об убийстве Бузины
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10:49 12 мартаВСУ понесли серьезные потери. Есть погибшие и много раненых
10:40 12 мартаКравчук пугает, что Путин скоро по-настоящему возьмется за Украину
10:24 12 мартаЭкс-ляшковец обещает вместе с Собчак вернуть Донбасс и решить вопрос с Крымом
10:02 12 мартаМне страшно! – волонтер “АТО” пришла в ужас от последних боевых потерь
9:09 12 мартаПослание Путина развеяло последние украинские иллюзии по Донбассу
8:41 12 мартаПорошенко начал шантаж Запада
8:23 12 мартаУ Яроша началось предвыборное обострение
23:33 11 мартаПеремирия не становятся гарантией от провокаций ВСУ
23:19 11 мартаВ ДНР призвали ВСУ от греха подальше уйти с Донбасса как можно скорее
22:15 11 марта“Пи#дёж!” – киевляне высказались о подготовке “покушения” на Порошенко
22:06 11 мартаОчередную смерть ВСУшника в результате разборок с командиром руководство списало на суицид
21:55 11 мартаВ ДНР рассказали правду о создании пропагандистского ролика штабом «АТО»
21:46 11 мартаСнайперы ДНР стали кошмаром для ВСУ
21:30 11 мартаВ Германии Порошенко считают клоуном – немецкий депутат
21:16 11 мартаПравосеки ворвались на сессию горсовета, заставив депутатов отказать канонической Церкви в строительстве храма
20:55 11 мартаВолкер признал, что без русских в Донбассе ничего не получится
18:54 11 мартаРазведка ЛНР рассказала о бесчинствах «правосеков»
18:31 11 мартаБоевик АТО рассказал, как пытался вызвать на бой Моторолу
17:41 11 марта“Да иди ты в ж#пу” – порохоботы оскандалились грязной склокой по итогам встречи с Порошенко
14:52 11 мартаБерлин обвинил Украину во вмешательстве в свои внутренние дела
14:31 11 мартаШуфрич надеется, что Гройсман “не вляпается” и останется мужчиной
13:55 11 мартаВ Киеве призвали забыть о журналистских стандартах в отношении русских
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18:29 10 мартаПравительство Германии поставило на место посла Украины
18:24 10 мартаНа Украине снова затянули «Америка с нами»
14:26 12 мартаКиев готовит очередную «писульку» в ЕС – требует остановить «Северный поток-2»
14:19 12 мартаЗачем НАТО нужна бешеная Украина
14:15 12 мартаПартия Яценюка грозит России всемирной карой за выборы в Крыму
14:10 12 мартаВ Раде начинается паника: «Мы останемся без миллиардов от российского транзита!»
13:47 12 мартаВ Киеве сожгли храм Московского Патриархата
13:05 12 мартаЖириновский – Волкеру: Ополченцы дойдут до Киева, эвакуируйте посольство!
12:38 12 мартаСоциологи: Собчак уверенно опережает Жириновского
10:40 12 мартаКравчук пугает, что Путин скоро по-настоящему возьмется за Украину
10:24 12 мартаЭкс-ляшковец обещает вместе с Собчак вернуть Донбасс и решить вопрос с Крымом
9:39 12 мартаФИФА заняла жесткую позицию в ответ на угрозы Лондона бойкотировать чемпионат мира
20:55 11 мартаВолкер признал, что без русских в Донбассе ничего не получится
18:12 11 мартаСША вновь угрожают отключением от SWIFT: У России готов ответ
17:04 11 мартаТеперь Москва может противостоять США в любом конфликте – Stern
21:34 10 марта«Европа за нами»: в Риге прошел марш в защиту русских школ
20:57 10 мартаЯрош раскатал губу на Кубань
20:47 10 мартаИстерика в Киеве: в день российских выборов будет шухер
18:29 10 мартаПравительство Германии поставило на место посла Украины
18:24 10 мартаНа Украине снова затянули «Америка с нами»
18:11 10 мартаПрощай, Украина: Мобильный оператор ДНР перейдет на российский код +7
14:50 10 марта«Герой» АТО упал в обморок после перепалки с российским телеведущим в Италии
14:25 10 мартаПорошенко рассказал, как ненавидит Путина и русских: «Раздавить как блох!»
13:53 10 мартаЧубаров из Киева грозит выселением всем россиянам Крыма
13:41 10 мартаНачинается новый этап выдавливания русских из Латвии
13:28 10 мартаНа немногочисленном митинге в Москве грудининцы угрожали власти
13:24 10 мартаДжемилев обнаружил секретный кабель, питающий Крым
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23:18 9 мартаСША заинтересованы в уничтожении украинской ГТС
22:56 9 мартаКрымские татары: Украина нас предала, а в Турции далеко не все поддерживают Киев
22:41 9 мартаКрымский муфтият: Меджлисовцы сеют вражду на полуострове
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22:40 8 марта«Радио Свобода» и сталинские репрессии. Обратная сторона хайпа
21:26 8 мартаКиев требует от Польши забыть про Львов: Ситуация напоминает историю с Крымом!
19:51 8 мартаУкраина “вычислила”, что участник покушения на Мосийчука живет в Крыму, и будет требовать от РФ его выдачи
15:50 8 марта45 тысяч натовцев примут участие в крупнейших со времен “холодной войны” учениях у границ России
14:19 8 мартаУкраинские нацисты готовят погромы посольства России в день выборов
14:01 8 мартаДорогие и любимые наши читательницы!
23:57 7 мартаСША введут наказания за поездки в российский Крым
22:50 7 мартаУкраина угрожает взыскать с России 3 млрд за авиаполёты в Крым
22:19 7 мартаКиев: Вслед за активами на Украине будет конфискация собственности “Газпрома” в ЕС
22:05 7 мартаКиев потребовал от украинского бизнеса прекратить работу в российском Крыму
21:29 7 мартаПорошенко уже видит, как “Газпром” возвращает Украине “все до копейки”
21:18 7 мартаНа Украине не оценили жеста Собчак насчет Крыма и занесли в базу “Миротворца”
20:16 7 мартаНа Украине обьявили о начале ареста и описи активов “Газпрома”
18:37 7 мартаСБУ: Алиса Фрейндлих создает угрозу нацбезопасности Украины
17:30 7 мартаПасечник: Помощь России позволяет ЛНР выжить в условиях украинской военной агрессии
15:46 7 мартаПутин рассказал, как над ним издевались на Западе
15:40 7 мартаПутин: США «грубо и нагло» обманули Россию по Украине
15:25 7 марта«Урал в Крыму»: Уникальный фестиваль открывается в Севастополе
15:11 7 мартаМИД РФ намекнул Украине, что у нее еще что-то отвалится
15:05 7 мартаПутин: Воссоединение русских земель с Россией важнее санкций Запада
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