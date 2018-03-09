09.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Страсти накаляются: Рубана обвиняют в подготовке убийства Порошенко по приказу Захарченко

В 15:00 по киевскому времени в Службе безопасности Украины начался специальный брифинг относительно т.н. “дела Рубана”. “ПолитНавигатор” будет следить за развитием ситуации.

Тем временем, как сообщает “Радио Свобода”, Руководителя Центра освобождения пленных “Офицерский корпус” Владимира Рубана власти обвиняют в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко. В данный момент Шевченковский районный суд Киева избирает ему меру пресечения. Рубану инкриминируют статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обращении с оружием, подготовке к преступлению и теракте.

“Имея дружеские отношения с Захарченко (лидер ДНР Александр Захарченко – Ред), разделяя его взгляды, Рубан решил убить президента Украины, а также Авакова (глава МВД Арсен Аваков), Турчинова (секретарь СНБО Александра Турчинов)”, – заявил в ходе заседания судья Евгений Мартынов.

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Подозрение Рубана публикует украинское интернет-издание “Страна”. В нем, в частности, речь идет о подготовке убийств “президента Украины, руководителей силовых структур, а также большого количества людей в Киеве”, о “дестабилизации внутренней ситуации в государстве” и создании условий, при которых украинские войска из Донбасса были бы передислоцированы в украинскую столицу, что “позволит РФ начать полномасштабное наступление и ввести на территорию Украины под видом “миротворческих сил” подразделения российских ВС и незаконных вооруженных формирований террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

Выдержка из подозрения Владимиру Рубану.

Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, Владимир Рубан был задержан украинскими военными на пункте пропуска “Майорск” в Донецкой области утром 8 марта, когда пытался перевезти арсенал оружия с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Оружие, в частности, автоматы Калашникова, минометы, ручные гранатометы, а также гранаты, детонаторы были замаскированы в мебели. Накануне сотрудники СБУ провели обыск в квартире Рубина.

Напомним, в 2013-м Рубан был активным участником организации “Украинский выбор” (сейчас называется “Украинский выбор – Право народа”), возглавляемой Виктором Медведчуком, и впоследствии создал организацию “Офицерский корпус”.

С начала конфликта на востоке Украины Рубан занимался по личной инициативе переговорами об освобождении пленных, выполняя роль посредника между ЛДНР и украинской властью. В конце февраля 2017 года украинские власти аннулировали Рубану разрешение на пересечение линии разграничения в Донбассе. Это произошло через несколько дней после того, как он вместе с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко посещал исправительную колонию в подконтрольной ДНР Макеевке, где удерживаются украинские военнопленные.