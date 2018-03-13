13.03.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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На украинском ТВ Савченко в очередной раз обозвали врагом Украины и «оружием Кремля»

Нардеп Надежда Савченко уже давно не внушает никому доверия, потому её надо как можно скорее лишить полномочий и отстранить от участия в заседаниях комитета ВР по нацбезопасности и обороне.

Об этом в ходе телепередачи «Про политику» на украинском ТВ заявил экс-командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не воспринимаю её (Надежду Савченко – Ред.) как члена комитета по нацбезопасности. Она – враг, который работает против Украины, кто бы что ни говорил. Об это я, кстати, довольно часто заявляю на заседаниях комитета. Помните её последнюю речь? Когда она говорила, что якобы проверяла состояние дизельного топлива? Мне тогда очень хотелось спросить, в каких же именно войсках она его проверяла, может, в оккупационных? Тогда я с трудом удержался от этого, но у меня складывается всё большее ощущение, что она, к сожалению, поднялась на той народной любви, которая включила её в топ-список, потом всенародная истерия «Освободим Савченко» и вот это шоу… По сути дела, мы стали не просто заложниками ситуации, а начали играть по правилам России в этой гибридной войне. Сама же Савченко зашла, как торпеда в ВРУ», – заявил депутат.

Напомним, как ранее передавал корреспондент «ПолитНавигатора», депутата ВРУ Надежду Савченко подозревают в причастности к подготовке госпереворота, после чего та якобы скрылась в РФ.