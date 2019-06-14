На украинском ТВ впервые открыто сказали о Гордоне как проститутке

14.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Партия «Сила и честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко совершила ошибку, доверив вести дела в избирательном штабе Дмитрию Гордону, который сколотил состояние на обмане населения, рекламируя экстрасенсов и «колдунов», а затем дурил телезрителям головы, выдумывая несбывшиеся прогнозы о победе над Россией.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Человек, который, извините меня, раньше продавал чревовещательницу Зоряну и «контактера с Космосом и его кота», продавал пирамидку «Юнь-шунь» («золотая пирамида Ю Шинсе» – ред.), сегодня продаёт нам Игоря Петровича Смешко?

Я Гордона имею в виду. Человек, который нам год назад рассказывал, что в России не состоится Чемпионат мира по футболу, что мост (Крымский – ред.) не построится, человек, который три года работал на каналах у Медведчука и вдруг «прозрел», и сказал: «Это антиукраинские каналы, я здесь работать не буду». Понимаете, порядочность или есть, или её нет», – заявил Куликов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Гордон, объясняя тот факт, что Чемпионат мира в России все-таки стартовал вопреки его прогнозам, свалил все на коррумпированность западных элит, которых, якобы, подкупила Москва.