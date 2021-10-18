На Украину для продолжения войны прибыл новый военный груз из США

18.10.2021 12:47 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Вторая партия груза «технической помощи» воюющей на Донбассе украинской армии прибыла из США в ночь с 17 на 18 октября, сообщило Минобороны Украины.

«Это уже вторая партия от американских партнеров для нужд Вооруженных Сил Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США. Первая партия, включавшая медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения, прибыла 10 октября», – говорится в сообщении.

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В ближайшее время ожидается поступление еще одной, третьей партии груза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В целом, после государственного переворота 2014 года Украина только официально получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 млрд долларов.