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18.10.2021 12:47 (Мск), Киев, Михаил Рябов
 
Война, Дзен, США, Украина
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На Украину для продолжения войны прибыл новый военный груз из США

Новости УкраиныВторая партия груза «технической помощи» воюющей на Донбассе украинской армии прибыла из США в...

Вторая партия груза «технической помощи» воюющей на Донбассе украинской армии прибыла из США в ночь с 17 на 18 октября, сообщило Минобороны Украины.

«Это уже вторая партия от американских партнеров для нужд Вооруженных Сил Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США. Первая партия, включавшая медицинское имущество, вооружение, боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения, прибыла 10 октября», – говорится в сообщении.

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В ближайшее время ожидается поступление еще одной, третьей партии груза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В целом, после государственного переворота 2014 года Украина только официально получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 млрд долларов.

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