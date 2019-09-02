На Украину начали завозить дешевых рабочих из Африки и Азии

02.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Массовая эмиграция украинцев за границу после Евромайдана привела к тому, что в стране появился дефицит рабочих рук, и его комментируют за счет дешевой рабочей силы из Африки и Азии. Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, в перспективе демографический состав Украины может измениться.

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«Несчастные и без перспектив – это только пенсионеры и больные люди. Но их тоже много, миллионы людей. Может, до 20-ти миллионов в совокупности. А остальные, кто молод, здоров, даже выезжая в другие страны на работы низкоквалифицированные, малооплачиваемые, но они обеспечивают там себе доходы и уровень жизни намного выше, чем в Украине. И они выедут.

Вы же должны понимать, что с такой политикой у государства Украина перспектив нет. Уже, ведь, сейчас поставлен вопрос – я недавно говорил с собственником большой строительной компании. Он говорит, большая проблема, уже сейчас мы не можем найти рабочих. Он говорит, обсуждаем вопрос завозки рабочих из Пакистана. Они неприхотливы, за маленькую зарплату будут здесь работать. Но надо решить проблемы с государством, чтобы разрешения были.

Открываем газеты за вчера или позавчера – задержали где-то на лесоповале нашем больше 20-ти или 50-ти, не помню, работников-нелегалов из Африки, Нигерии, еще откуда-то. То есть, завозят уже рабочую силу нелегально.

Процесс пошел, и по мере того, как наши будут выезжать, конечно, придется легализовать этот процесс, на нас давит же и руководство Евросоюза, они хотят, чтобы мы начали принимать беженцев.

Не только же Евросоюзу принимать, много беженцев из мусульманских стран и так далее. Поэтому этот ключевой вопрос… мы готовы на то, что миллионы приедут из африканских, из азиатских, из мусульманских стран, еще из каких-то? Они, ведь, уже не уедут. Мы готовы к тому, что Украина перестанет быть Украиной или нет?» – заявил Суслов.

Ранее украинский политтехнолог Сергей Слободчук заявлял, что, если Владимир Зеленский выполнит обещанное МВФ открытие рынка земли и продажу украинских черноземов транснациональным компаниям, на Украину начнется массовый завоз дешевой рабочей силы.