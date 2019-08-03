Афера Зеленского с чернозёмами обернётся страшными последствиями

03.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Если Владимир Зеленский выполнит обещанное МВФ открытие рынка земли и продажу украинских черноземов транснациональным компаниям, на Украину начнется завоз дешевой рабочей силы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил политтехнолог Сергей Слободчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А давайте вспомним «политику огораживания» в Великобритании. Не будет ли так, что сгонять будут с земель? Рассказывают грантовые эти товарищи, что: «Крупные агрохолдинги, земля, купят, рабочие места». Агрохолдинги не нанимают с мест людей. Агрохолдинги привозят наёмных, они поработали, их в вагончике увезли», – рассказал Слободчук

Политолог Дмитрий Джангиров согласился с собеседником.

«Ещё в 2012 году я столкнулся, фермеры стараются завезти (рабочих – прим. ред.). Потому что местного ты уволил – он тебе поджёг хозяйство и прочее. А тех завёл – те, как батраки: месяц отбатрачили с одним выходным, получили деньги и уехали», – вспомнил эксперт.

«Плюс, общественное мнение местное, не надо с этим считаться, текучка кадров, регулирование трудовых потоков легче, когда наёмная, привозная сила, которая никак не контактирует, нет родственников, семей и так далее. В том-то и дело, поэтому нужно говорить правду о том, что будет сейчас, а не думать о том, что: «Разрешат продавать землю – ко всем прибегут иностранные Соросы и скупят всё за бешеные деньги», – да не будет», – резюмировал Сергей Слободчук.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», даже после распродажи своих чернозёмов Украина не рассчитается по долгам, однако президента Владимира Зеленского это не останавливает, и он планирует провести реформу рынка земли до конца года.