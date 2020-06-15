На Украину прибыла новая партия канадских наёмников

15.06.2020, Львов, Тарас Стрельцов

С целью наращивая потенциала украинской армии и приведения ВСУ к стандартам НАТО во Львов прибыли 90 военных инструкторов из Канады.

Об этом сообщили в пресс-службе «Canadian Armed Forces in Ukraine», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вторая часть 9 ротации «Объединенной оперативной группы – Украина» (ООГ-В) прибыла на Украину 14 июня 2020 года.

Почетный консул Канады во Львове Оксана Винницкая-Юсипович, командующий оперативной группой подполковник Райан Стимпсон и сержант-майор Крис Ригби поздравили около 90 солдат, которые прибыли из Трентона (Канада) в Международный аэропорт «Львов» им. Даниила Галицкого в воскресенье после обеда.

Около 90 солдат Вооруженных Сил Канады (большинство из которых принадлежит к 1 полку Канадской королевской конной артиллерии) присоединятся к своим 60 коллегам, которые уже находятся на местах для восстановления наращивания потенциала Службы Безопасности со Службой Безопасности Украины. Группа командования применяет все надлежащие меры, чтобы защитить свой личный состав в условиях пандемии COVID-19.

Прибывшие солдаты сейчас находятся на обязательной 14-дневной изоляции, прежде чем присоединиться к миссии», – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что целью данного мероприятия является приведение украинской армии и внутренних войск к стандартам НАТО.

«Прибытие второй части войск свидетельствует о преданности и приверженности Канады операции ЮНІФАЄР во время пандемии COVID-19. Прибытие военных 9 ротации Вооруженных сил Канады в поддержку ООГ-В играет ключевую роль в стремлении помочь построить, развить и модернизировать потенциал СБУ.

Обеспечение, которое предоставляют Вооруженные силы Канады для НПСБ являются крайне важным для стремлений Украины достичь взаимосовместимости с НАТО и поддержать ее усилия на пути достижения суверенитета, безопасности и стабильности в непростых условиях», – добавили в ведомстве.

Напомним, Украина до сих пор не является членом НАТО, однако, несмотря на это, на территории «незалежной» постоянно присутствуют военные подразделения западных «партнёров».