Украина поспешила радоваться новому статусу в НАТО

15.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Статус Украины в НАТО как «члена программы расширенных возможностей» – это всего лишь возможности получать от альянса информацию об учениях и тренингах

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поздравляю украинскую сторону – Украина получила новый статус в НАТО. Несколько лет мы праздновали несуществующий статус «аспиранта» в НАТО, а теперь всё – получила расширенные возможности. Я читаю, уже несколько дней украинские СМИ: «Россия в панике!», «Чёткий сигнал для России», «Украина получает расширенные возможности в НАТО!» Вы знаете, в 2014 году такой же статус получила Грузия и Иордания – резко же усилились их боеготовность и прочее», – иронично отметил эксперт.

«Полез почитать на сайте НАТО – что же это такое, что за расширенные возможности? А там говорят – каждой стране по-разному. На украинских СМИ смотрю: «Мы получим доступ к разведданным НАТО». ага!

Читаю на сайте НАТО, да, есть дополнительные возможности получать информацию об уроках и тренингах в НАТО, ни слова про разведданные. Но Украина живёт в своей реальности, празднует свои альтернативные праздники, получают свои альтернативные статусы», – добавил Корнилов.