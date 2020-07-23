На Украину пришло время неповиновения и «человека с ружьем»

23.07.2020, Киев, Игорь Петров

Еще одно преступление с захватом заложника, произошедшее сегодня в Полтаве, показывает что государственная машина на Украине перестала работать и обеспечивать безопасность граждан.

Об этом комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.

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«Происходящее показывает, как серьезно раскачивается амплитуда гражданского неповиновения. Причем эта амплитуда гражданского неповиновения и неспособность государства удерживать таких вот неадекватных граждан в узде говорит о том, что государственная машина уже расшатана. Надо признать, что по факту ее уже не существует.

В каждом обществе определенный процент людей склонны к криминогенному поведению, часть из них – закоренелые преступники, которые таковы по своему складу. Эти люди сегодня демонстрируют нам, что государство не в состоянии защитить общество от них. У нас уже не государство, а машина по обогащению олигархата, не более.

Государство сегодня и принадлежит олигархату, причем сами олигархи и их обслуга в этой стране не живут, они к ней относятся как к шахте, в которой они рубят бабло и вывозят его за рубеж. А Украина как государство, которое должно в первую очередь обеспечить безопасность граждан, уже не работает. И это понимает криминал, тот процент людей, которые и совершают подобные преступления. Начинается время «человека с ружьем». У кого автомат или граната – тот и прав», – сказал Волга.