Украина якобы обладает богатейшими в мире запасами нефти и прочими сокровищами и алмазами, но «страдающей неполноценностью» России нужно не это.

Об этом в эфире канала украинского канала Эспресо заявил экс-глава пресс-службы неонацистского полка «Азов» (запрещен в РФ) Александр Алферов, получивший недавно должность руководителя Института национальной памяти Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия нас геноцидит не потому, что здесь есть самые богатые залежи нефти в мире, ну, где-то в Черновцах, например. Не потому, что в Херсоне есть самые богатые залежи алмазов. России не нужны наши ресурсы, за которые воевали очень много, то есть нефть, газ и даже редкоземельные металлы. В России это все есть», – рассуждал Алферов.

По его словам, Россия намерена завладеть двумя украинскими ресурсами, первым из которых он называет детей, а вторым – Киев.