На укро-тв уверяют, что России для «легитимации в мире» не хватает испохабленного рагулями Киева
Украина якобы обладает богатейшими в мире запасами нефти и прочими сокровищами и алмазами, но «страдающей неполноценностью» России нужно не это.
Об этом в эфире канала украинского канала Эспресо заявил экс-глава пресс-службы неонацистского полка «Азов» (запрещен в РФ) Александр Алферов, получивший недавно должность руководителя Института национальной памяти Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Россия нас геноцидит не потому, что здесь есть самые богатые залежи нефти в мире, ну, где-то в Черновцах, например. Не потому, что в Херсоне есть самые богатые залежи алмазов. России не нужны наши ресурсы, за которые воевали очень много, то есть нефть, газ и даже редкоземельные металлы. В России это все есть», – рассуждал Алферов.
По его словам, Россия намерена завладеть двумя украинскими ресурсами, первым из которых он называет детей, а вторым – Киев.
«Вот этот тысячелетний Киев, богоспасаемый. Вот он – второй Иерусалим в сакральном спектре тысячелетия. Вот наше свидетельство о рождении. Они же все время учили всех и не только себя, но и окружающих, что они являются Украиной. Так вот грубо, если переведем. Мы, Московия, если переведем на терминологию средневековую: мы, Россия, являемся Русью. И это свидетельство о рождении – это их легитимизация во внешнем мире», – уверяет нацист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: