На водоснабжение Крыма пойдут миллионы из резервного фонда

24.07.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Проблему обеспеченности Крыма водой признают чрезвычайной ситуацией, а правительство выделит республике 159 миллионов рублей из резервного фонда на преодоление ЧС.

Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, которое было подготовлено по поручению вице-премьера России Марата Хуснуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Деньги, выделенные Москвой, должны быть потрачены на комплекс мероприятий по обеспечению водной независимости полуострова. Список первоочередных задач будет утвержден правительством.

Сообщается, что самыми затратными окажутся ремонт Межгорного гидроузла и идущего от него до насосной станции водовода, что обойдется в 73 млн рублей, а также замена аварийных участков водопроводных сетей в Симферополе, стоимостью 51,6 млн рублей.

Кроме того, будет профинансирован ремонт Севастопольского водовода на участке от Вилинского водозабора до села Жаворонки за 25,9 млн рублей, за 6,64 млн. рублей отремонтируют насосную станцию «Вилино», а в Бахчисарае за 3,7 млн рублей пробурят артезианские источники.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в Крыму запустили еще один водопровод для подачи артезианской воды в Симферополь.