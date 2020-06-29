План Украины задушить Крым водной блокадой окончательно провалился

29.06.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму запустили еще один водопровод для подачи артезианской воды в Симферополь. С учетом ранее введенных дополнительных водопроводов, это позволяет обеспечить крымскую столицу одной третью всего потребляемого объема.

Как заявил во время запуска гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, сейчас в Симферополь будет подаваться 45 тысяч кубометров воды в сутки, но при необходимости эти объемы могут быть увеличены до 55 тысяч кубометров.

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«Вновь построенный водопровод испытан, промыт, вода соответствует требованиям… Впервые за все время, сколько существует предприятие, сколько существует система водоснабжения Крыма, нам удалось сделать достаточно серьезные работы и уменьшить ровно на треть зависимость от погодных условий. Что такое подземные водозаборы – это практически гарантированное водоснабжение артезианской водой достаточно высокого качества», – заявил Баженов.

По словам главы республики Сергея Аксенова, запуск водовода позволит сохранить ресурсы Партизанского водохранилища, питающего Симферополь: «Я думаю, для Симферополя это будет знаковое событие. Треть объема воды мы сегодня замещаем практически из других водозаборов. Ну и вода будет накапливаться в Партизанском водохранилище, у нас будет накапливаться запас. Уверен, что теперь с каждым днем у нас ситуация все больше будет стабилизироваться».

Запуск нового водовода в Крыму еще раз позволяет развеять мифы украинской пропаганды о том, что на полуострове воды осталось якобы на три месяца.

Ранее об улучшении ситуации с водоснабжением Крыма «ПолитНавигатору» рассказал сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

При этом, отдельные «эксперты» на Украине предполагают, что проблема вододефицита может быть использована как повод для наступления российских войск.

Недавно Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму выпало рекордное за последние полгода количество осадков, а в случае необходимости над полуостровом запустят специальный самолет, который будет «добывать» воду из туч.