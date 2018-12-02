На военном положении навариваются все – от Порошенко до торгашей помельче

02.12.2018, Киев, Владимир Гладков



Украинские коммерсанты получают выгоду от паники, которая распространялась среди населения из-за введения военного положения.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил киевский политтехнолог Дмитрий Раимов, комментируя появившиеся в социальных сетях сообщения об ажиотаже в магазинах, где люди сметали с полок крупы, соль и другие товары на случай ЧП.

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«Что касается соли и всех продуктов питания, которые пропадали с полок. Давайте будем честны. В 2/3 случаях в этом виноваты сами розничные сети. То есть с полок убирается что-то, выставляется цена в два-три раза больше, особенно в маленьких магазинчиках, а не крупных супермаркетах, и дневная выручка в три или четыре раза увеличивается. Во многом в этом виноваты люди, которые считают, что на таких вещах можно заработать. Обычно это топливо и продукты первой необходимости», – сказал Раимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ранее публицист Николай Стариков заявлял, что украинский президент Петр Порошенко и секретарь СНБО Александр Турчинов используют введенное на Украине военное положение для получения миллионных прибылей, искусственно обваливая гривну и повышая спрос на доллар.