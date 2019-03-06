На выборах Порошенко поборется за третье место

06.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Никакие коррупционные скандалы не могут повлиять на рейтинг человека с такой репутацией, как у нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Верховной Рады Михаил Добкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю, что у действующего президента есть какой-то рейтинг. То, что ему рисуют социологические службы, пусть будет на их совести», – заявил депутат.

«Ну, пусть, двадцати нет, но шесть-семь процентов же есть у Порошенко однозначно», – отметил ведущий.

«Шесть-семь процентов – это не рейтинг для действующего президента, потому что с таким багажом он не в состоянии даже претендовать на выход во второй тур. И я надеюсь, что он туда и не попадёт. По большому счёту, третье место для него ещё надо будет завоевать. У него есть часть своего устойчивого электората, который я понимаю, но он очень немногочислен и разбит среди «Свободы» и других ультрарадикальных политических течений.

Поэтому Порошенко всё что мог на востоке, в центре и на западе успешно профукал. А эти скандалы – случись они с человеком какой-то кристальной чистоты, это бы на рейтинг повлияло, а так как это случилось с господином Порошенко, особо это на него не повлияет», – отметил Добкин.