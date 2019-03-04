Порошенко увольняет фигурантов скандала, а беглецы из «БПП» сливают его самого

04.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко уволил одного из главных фигурантов скандала с контрабандными закупками старых армейских комплектующих у России, замсекретаря СНБО Олега Гладковского.

Об этом сообщает официальный сайт Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы знаете, на прошлой неделе было журналистское расследование, которое базировалось на утечке из правоохранительных органов, относительно возможных злоупотреблений в сфере оборонных закупок. И оно вызвало большой общественный резонанс. Общество хочет и имеет право знать правду. Все хотят знать правду. И я как президент тоже хочу знать правду», – заявил Порошенко во время выступления на заседании Совета регионального развития в ходе рабочей поездки в Николаевскую область.

«Сегодня утром перед отлетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также он снят и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля», – объявил украинский президент и добавил, что это его «первое решение».

При этом Порошенко подчеркнул, что он не судья и заявление его не является приговором.

«Но моя задача, обязанность, если хотите – создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и беспристрастность объективного расследования. Чтобы каждый мог убедиться, что в подобных ситуациях, если доказана вина, не спасают ни должность, ни связи, ни фамилии, ни давнее знакомство с президентом», – заверил Порошенко.

Такое решение вызвало ряд вопросов у экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш.

«1. Журналисты как бы связывали его «деятельность» с Порошенко. Разве нет? Достаточно бросить в эфир указ и что? И всё? Свобода? Море, шум, звук волн, прибой, морской бриз, чайки, берег, релакс, медитация?

2. А чего молчит Турчинов? Это ж по его представлению увольняется его зам Гладковский», – написала Лукаш на своей странице в «Facebook».

В третьем пункте она напомнила слова секретаря СНБО Александра Турчинова о «Порошенко 2005 года разлива».

«Кроме того, были другие дела, которые касаются экс-деятельности Петра Алексеевича в бизнесе. Но мне было некорректно говорить о злоупотреблении НДС, о торговле военными судами… Потому Петр Алексеевич бы сказал: «Вот видите, это режим Кучмы против меня работал, а они теперь снова поднимают эти обвинения!».

Поэтому я никакими словами об этом не говорил и сейчас не хочу развивать эту тему, хотя состав преступления существует и там.

Также я не хочу говорить об оффшорных технологиях, которые использовал Петр Алексеевич – потому что это вопрос следствия. Но ведь речь идет как минимум об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств», – рассказывал в 2005 году Турчинов «Украинской правде».

«Интервью, кстати, брал Лещенко, легко вошедший потом в «БПП». Обожаю истории про этих перевертышей», – отметила экс-министр.

«Так чего молчит Турчинов?», – задаётся главным вопросам Лукаш.

Также она выложила снимок (см. заглавное фото) с пирамидой героев расследования «Схем», намекнув, что там «явно не все пострадали».

Сам Сергей Лещенко, который недавно вместе с однопартийцами Мустафой Найемом и Светланой Залищук попросил исключить его из фракции «БПП», также не остался равнодушным к решению президента Украины.

«Спустя неделю после скандала Порошенко слил своего давнего друга, соседа по недвижимости в испанской Марбелье и партнера по «Богдану» Олега Гладковского.

Порошенко пытается погасить пожар, который может перекинуться на него. Но проблема ведь не в Гладковском, а в жадности самого президента. Не сам же Гладковский придумал воровать на оборонных заказах, а ему дали такую вводную – можно делать и за это ничего не будет», – написал Лещенко у себя в «Facebook»

При этом нардеп отметил и другого «токсичного союзника» своего бывшего патрона Петра Порошенко – лидера «Украинского выбора» Виктора Медведчука

«Только слить его Порошенко точно не может – Гладковский просто наполнял «чёрную кассу», а Медведчук дает доступ к телеканалам 112 и Ньюсван, которые превратились в убожество по типу Лайфньюс. А от закрытия 112 спас именно Порошенко, когда прикрылись письмом СБУ, чтобы снять с рассмотрения вопрос о непродлении лицензий», – сообщил он.

«Порошенко перебирать не приходится – у него выборы в рамке «пан или пропал», «в загс или к прокурору», – добавил Лещенко.