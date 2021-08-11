На выборах в Госдуму проголосует даже подконтрольный Киеву Донбасс – киевский политолог

11.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Организация возможности участия в выборах в Госдуму РФ для получивших российские паспорта жителей Донбасса – это урок, который преподнесла Москва Украине, умеющей только лишать своих граждан избирательного права.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашим элитам Донбасс просто не нужен. Донбасс нужен Украине. Если Донбасс вернётся в Украину, мы считали, от полутора до десяти процентов рост ВВП ежегодно даст. Если Донбасс вернётся в Украину, мы вернём стабильность и, соответственно, привлекательность для инвестиций, вернём транзитный потенциал, то есть, это огромный толчок для нашей экономики. Снятие очень многих кризисов, которые сейчас существуют, восстановление социальных связей. Украине нужен Донбасс. Нашим элитам Донбасс вообще не нужен ни в каком виде», – заявил Бортник.

В студии вспомнили, как на последних местных выборах более полумиллионам жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса было вообще отказано в праве голоса.

«Россия сегодня даёт нам урок, она дистанционными выборами на тех территориях показывает нам. Представляете, как Украина сегодня выглядит в глазах тех жителей, которые проживают на неконтролируемых территориях и даже на контролируемых? Мы даже на контролируемых полумиллиону избирателей не дали возможности проголосовать. А Россия обеспечивает голосование где угодно», – отметил политолог.

«Я больше того, скажу по секрету, будут на российских выборах активно голосовать те граждане России, которые находятся на территории, контролируемой Украиной. Нет никакого барьера», – добавил Бортник.