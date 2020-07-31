31.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, беспредел, Донбасс, Политические репрессии, Россия, Украина
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На задержанных в Белоруссии россиян жестко давят


Правоохранительные органы Белоруссии оказывают жесткое давление на российских граждан – бойцов ЧВК, задержанных двое суток назад под Минском.

Об этом в своем  телеграм-канале пишет российский военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Источники в белорусских спецслужбах (да, там остались вменяемые люди) сообщают, что на задержанных оказывается жесткое давление. В какой форме не уточняется, спектр давления широк. Грозят большими сроками, вынуждают признаваться в фантастических вещах. Именно поэтому срочно необходим доступ к ребятам представителей посольства или хотя бы местных правозащитников», – пишет Пегов.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, пересказывая слова госсекретаря Совбеза страны Андрея Равкова, утверждал, что часть задержанных уже дала показания, будто они приехали в Белоруссию «делать революцию».

Накануне известный военкор Дмитрий Стешин заявил, что история с задержанием российских бойцов ЧВК в Белоруссии – демонстративный акт предательства со стороны Александра Лукашенко.

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