На задержанных в Белоруссии россиян жестко давят

31.07.2020, Москва, Елена Острякова

Правоохранительные органы Белоруссии оказывают жесткое давление на российских граждан – бойцов ЧВК, задержанных двое суток назад под Минском.

Об этом в своем телеграм-канале пишет российский военкор Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Источники в белорусских спецслужбах (да, там остались вменяемые люди) сообщают, что на задержанных оказывается жесткое давление. В какой форме не уточняется, спектр давления широк. Грозят большими сроками, вынуждают признаваться в фантастических вещах. Именно поэтому срочно необходим доступ к ребятам представителей посольства или хотя бы местных правозащитников», – пишет Пегов.

Ранее кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, пересказывая слова госсекретаря Совбеза страны Андрея Равкова, утверждал, что часть задержанных уже дала показания, будто они приехали в Белоруссию «делать революцию».

Накануне известный военкор Дмитрий Стешин заявил, что история с задержанием российских бойцов ЧВК в Белоруссии – демонстративный акт предательства со стороны Александра Лукашенко.