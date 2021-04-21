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21.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Запад, Пропаганда, русофобия, Украина
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На Западе нашли абсурдное объяснение, почему население Донбасса не поддерживает Украину

Новости Украины

Британская газета «The Guardian» признала, что население подконтрольных Киеву территорий Донбасса не поддерживает Украину, однако издание объясняет это абсурдной ссылкой на влияние «российской пропаганды».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В газете «The Guardian» большой репортаж из Марьинки, в непосредственной близости от Донецка и линии фронта. В материале признают, что местное население не поддерживает Украину – местное население, которое, якобы, «защищают украинские войска».

Почему? Всё просто – потому что до сих пор «не научились глушить российские каналы», и население, живущее в Марьинке, смотрит российские каналы, и поэтому не поддерживает Украину», – пересказал эксперт содержание материала.

Владимир Корнилов подчеркнул, что на самом деле дело не в какой-то «пропаганде», а в том, что живущие в условиях войны люди прекрасно видят, кто является настоящим врагом.

«У автора и газеты даже в мыслях нет, что живущим на линии фронта не нужно смотреть телевизор, чтобы увидеть, что на самом деле происходит. Они видят, что на самом деле представляет из себя эта банда «воинов света», которые называются Вооружёнными силами Украины. Местные прекрасно знают, что они на правильной стороне и ждут освобождения от своих детей, которые живут в соседнем Донецке», – сказал Корнилов.


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