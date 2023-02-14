На Западе не уверены, что Россия согласится продлить «зерновую сделку»

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Неясно, продолжит ли Москва свое участие в «зерновой сделке», поддерживаемой ООН, которая позволила экспортировать зерно из украинских портов Черного моря. Об этом пишет британское агентство Reuters в аналитическом материале, опубликованном 14 февраля, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Агентство отмечает, что Москва требует реального снятия ограничений с российского сельхозэкспорта, а Киев – расширения сделки на порт Николаева.

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«Зерновая сделка», или соглашение о свободном экспорте зерна из черноморских портов Украины, была продлена 17 ноября 2022 года на 120 дней. Источники агентства на условиях анонимности сообщили, что сделка должна быть продлена не позднее 20 марта, чтобы экспорт продолжался, но гарантий этого пока нет.

Как отмечает Reuters, Россия заявила в понедельник, что было бы «неуместно» продлевать «зерновую сделку», если не будут сняты санкции, введенные против РФ после 24 февраля прошлого года, которые повлияли на ее экспорт сельскохозяйственной продукции.

Очевидно, речь о заявлении заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина о том, что «концепция стамбульских пакетных договоренностей и продление «зерновой сделки» в марте без осязаемых результатов представляются нецелесообразными для российской стороны».

Россия добивается отмены санкций в отношении своего сельскохозяйственного экспорта в обмен на продление сделки. Экспорт сельскохозяйственной продукции не подвергался санкциям в явной форме, но Москва заявляет, что блокирование платежей, логистики и страхования является препятствием для экспорта ее зерна и удобрений. Считается, что среди своих требований Россия хочет, чтобы Запад ослабил ограничения в отношении государственного «Россельхозбанка», что должно облегчить российский экспорт, отмечает агентство.

Украина не обнародовала каких-либо изменений, которых она добивается, но в преддверии ноябрьского продления она безуспешно пыталась расширить соглашение, включив в него больше портов. Три порта, участвующих в сделке – Одесса, Черноморск (Ильичёвск – прим.) и Южный – имеют общую мощность для отгрузки около трех миллионов тонн в месяц.

Украина хотела включить в сделку порты Николаева, которые ранее обеспечивали 35% украинского экспорта продовольствия. Николаев был вторым по величине зерновым терминалом на Украине, по данным отгрузки за 2021 год, поэтому его добавление позволило бы отгружать гораздо больший объем зерновых и масличных культур, пишет Reuters.

Цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже резко выросли после начала СВО. Сейчас они находятся примерно на доконфликтном уровне, поскольку способность Украины экспортировать миллионы тонн пшеницы через коридор помогла снизить цены. Другие факторы включают рекордный урожай в России, крупнейшем экспортере в прошлом году, мрачные перспективы мировой экономики и сильный доллар, отмечает британское агентство.

Стоит отметить, что в отличие от весны и осени минувшего года в материале нет истерических заявлений о том, что прекращение экспорта зерна через украинские порты приведёт к мировому продовольственному кризису. Судя по всему, связано это как с глобальным перераспределением рынка, так и с налаживанием схемы экспорта украинских зерновых по железной дороге.

Хотя Reuters детально описывает условия России для продления «зерновой сделки», однако нет никаких намёков на то, что они будут приняты Западом. Не исключено, что Москве в виде «пряника» попробуют продать снятие требований Киева о распространении сделки на порты Николаева – поскольку его всё равно невозможно реализовать. Напомним, Кинбурнская коса, контролирующая вход из Чёрного моря к Николаеву, находится под контролем российских войск.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ноябре 2022 года Россия продлила «зерновую сделку», с которой её несколько раз обманули.