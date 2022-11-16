«На Западе скоро поймут, какая мразь Зеленский» – экс-депутат «Слуги народа»

16.11.2022  21:42 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, СМИ, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Президент Владимир Зеленский, который считает, что весь мир крутился вокруг него, своим поведением очень подставляет собственную страну, поскольку вскоре даже иностранные пропагандисты откажутся освещать события на Украине, а, следовательно, начнёт снижаться и помощь от Запада.

Об этом в своём видеоблоге заявил исключенный из президентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Владимир Зеленский, который считает, что весь мир крутился вокруг него, своим поведением очень...

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«Украинская власть наказывает западные и украинские медиа за то, что они не осветили сюжет, где в центре внимания не оказался Зеленский, как это у него происходит на «едином марафоне» (телемарафон, запущенный с началом СВО – ред.) На самом деле – все эти действия Зеленского и его команды очень сильно подставляют Украину на международной арене.

Эти все международные издания могут сказать: «слушайте, мы просто взращиваем тирана очередного, который хочет быть в центре внимания, и чтобы весь мир вокруг него крутился». В какой-то момент они и вовсе откажутся снимать репортажи из Украины. А это значит, что мы начнём всё меньше и меньше получать западной помощи», – переживал он.

«Всё из-за чего? Из-за отношения, как мрази – Зеленского к нашей стране. Ему важно, чтобы он был в центре внимания, потому что осенью у него выборы. Он хочет стать президентом Украины, чтобы дальше всё пилить. Это предательское отношение к нашей стране и к нашим гражданам», – объяснил Лерос.

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