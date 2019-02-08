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08.02.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Выборы, Россия, Украина
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Наблюдатели из России попробуют прорваться в Киев, несмотря на запрет Украины

Наблюдатели из России попробуют прилететь в Киев для мониторинга подготовки к президентским выборам, несмотря на принятый накануне Верховной Радой запрет для граждан РФ участвовать в такой миссии на Украине.

Как пишет газета «Коммерсант», 11 февраля россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ.

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«Их кандидатуры вряд ли были выбраны случайно. Мужчин из России в возрасте 16-60 лет украинские пограничники часто разворачивают, объясняя это соображениями безопасности или вовсе без объяснения причин. Но в этом случае на Украину едут, во-первых, женщины, во-вторых, сотрудницы неправительственных организаций, а в-третьих, с четкой целью – участие в международной мониторинговой миссии», – говорится в публикации.

Издание напоминает, что до вчерашнего решения Верховной Рады у России оставалась лазейка – п. 8 Документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению ОБСЕ 1990 года. Он обязывает все страны ОБСЕ принимать на выборах наблюдателей из любых других государств—членов организации.

«Но в нем есть фраза о том, что наблюдать за ходом выборов в какой-либо стране другие государства могут «количеством, допускаемым законом». С 7 февраля украинский закон такое количество для россиян установил — ни одного», – пишет газета.

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