НАБУ боится взяться за окружение Зеленского из-за Буданова

Так называемые антикоррупционные органы Украины будут заниматься депутатами Рады, но не сунутся в Зе-офис.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатор», об этом в беседе с Русланом Бортником заявил политолог Владимир Фесенко, обслуживающий Банковую.

Он считает, что сейчас Юлия Тимошенко, которой выдвинули подозрение в попытке подкупа депутатов, и ряд ее коллег по парламенту – начнут групповую войну против руководства НАБУ.

«Поэтому, я думаю, что мы ещё тут увидим много нового и интересного. Это будет встречная борьба. С одной стороны, НАБУ будет пытаться действительно усилить своё влияние.

Они, может быть, сейчас боятся предпринимать какие-то действия в окружении президента, в том числе и потому, что там [экс-начальник ГУР МО террорист] Буданов. А вот теперь поактивничать на поле Верховной рады – это как раз милое дело.

Тем более что они ведь работают по какой методике? Главное – создать максимальный медийный резонанс», – сказал Фесенко.

