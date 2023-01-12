Нацболы призывают Путина приехать на Донбасс – по примеру Петра I

Владимир Гладков.  
12.01.2023 23:14
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация


Объявив рождественское перемирие, президент России Владимир Путин должен был посетить Донбасс, чтобы показать, что он с народом, и поднять боевой дух.

Об этом в эфире телеканала «Спец» заявил координатор «Другой России» Михаил Аксель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Объявив рождественское перемирие, президент России Владимир Путин должен был посетить Донбасс, чтобы показать, что...

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«Православные храмы арестовывают, а президент нашей страны стоит со священником один, в каком-то храме, который только сказали, что находится где-то в Кремле.

Это вызывает большой вопрос по поводу того, кто проводит такую медийную политику. Может, Владимира Владимировича кто-то подставляет. А он-то сам что думает?

Он же начинал СВО, был его приказ. Это полностью его ответственность, что он своим указом заключил перемирие во время Рождества, и не приехал в воюющий Донбасс, показав личным примером, что он с народом, с армией», – сказал Аксель.

В свою очередь, ведущий Александр Пасечник отметил, что Владимиру Путину стоит приехать в Донбасс, чтобы поднять боевой дух войск.

«Тот же Зеленский, как его не называют наркоманом, конченным, марионеткой Запада, но он приезжает и не боится. Хотя может прилететь и туда. Можно сказать, он не обделён каким-то личным мужеством, несмотря на всю марионеточность и наркоманию. Врага не надо недооценивать.

И мне вспоминается Пётр I. Человек неоднозначный, но совершивший глубокие реформы в России. Как он погиб – спасая обычных матросов. Не боялся кинуться в пучину морскую, потом заболел и умер…

Многие сейчас и на фронте, и в тылу очень сильно демотивированы Херсонами, Изюмами. И сейчас поднять дух боевой – необходимость.

У меня есть подозрение, что Соловьёв и Скабеева не справятся с этим. А вот если сам Верховный Главнокомандующий приедет на фронт, чтобы войска увидели, что он не боится», – объяснил Пасечник.

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