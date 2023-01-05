Запад не оценил объявленное Путиным перемирие, а Пушилин выступил с разъяснениями

Объявленное Владимиром Путиным по инициативе Патриарха Кирилла рождественское перемирие вслед за отвергнувшей его Украиной не было оценено на Западе.

Майор Алексей Селиванов из ЛНР поясняет, что, по видимому, объявление перемирия, преследовало, в том числе, добиться симпатий от части западной аудитории:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«У них там само понятие «Рождественского перемирия» – часть позитивного национального мифа. В честь «Рождественского перемирия» в Великой Войне у них ставят памятники, снимают фильмы и проводят реконструкции. Таким образом, символическим жестом мы усиливаем симпатии к нам у нормальных людей на Западе. А украинские черти показывают себя в очередной раз чертями», – объяснил Селиванов.

Однако жест Кремля не оценили. Первым установку дал Джо Байден, обвинивший Россию в обстрелах гражданских объектов на Украине и выразивший уверенность, что перемирие – попытка передышки, в которой якобы нуждаются российские войска.

«Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин. Он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25 декабря и в день Нового года. Я думаю он пытается получить немного кислорода», – сказал Байден.

Американскому президенту вторят европейские марионетки.

«Есть агрессор – Кремль. И жертва – украинский народ. Вывод российских войск – единственный серьезный способ восстановить мир и безопасность. Объявление об одностороннем прекращении огня такое же фальшивое и лицемерное, как незаконные и гротескные аннексии и связанные с ними референдумы», – говорится в заявлении председателя Европейского Совета Шарль Мишеля.

Калининградский политолог Александр Носович считает, что с перемирием на Украине совершается такая же ошибка, как несколько лет назад с Латвией, которую МИД РФ «по доброму» уговаривал ввести выходной 7 января на основании того, что половина населения являются православными.

«Просчет был в том, что латвийской власти глубоко претило отмечать что-то в один день вместе с Россией, тогда как США и Европа отмечают этот же праздник, но в другой день и по другому календарю. Латыши ведь Return to the West, они вошли в западные клубы, сделали европейский выбор и т.д, и т.п. Какое после этого может быть выходное православное Рождество? Вот такая же реакция будет на рождественское перемирие у активной части украинского общества (а только она сейчас на что-то влияет). Оно может только выбесить как указание на то, что у украинцев с москалями где-то еще сохраняется какая-то общность. Ну, или вызвать благодарность как ценное указание на недоработку. Как? Церкви уже разные, а Рождество до сих пор отмечаем с московскими попами, а не с цивилизованным миром, право на принадлежность к которому выстрадала Украина? Со следующего же года чтобы 24 декабря», – считает Носович.

Очевидно, что степень непонимания объявленного перемирия в обстреливаемом нацистами Донецке достигла такого уровня, что главе ДНР Денису Пушилину пришлось дезавуировать прекращение огня!

«Про решение Президента. Ни о каком перемирии и речи быть не может! Решение нашего Президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова. Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными. Поэтому. Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения», – заявил Пушилин.

Такие разъяснения удовлетворили далеко не всех.

«Ничего в России не меняется. Есть благословенный Запад перед которым надо (нет) показать «лицо» и собственное население. Всем плевать, а нашим властям кажется, что они милосердные халифы. Ну не противно ли? Почти кощунство. Тоже мне. Патриарх попросил, Президент даровал, все в ярости, в реальности ничего не изменится. Не надоело? Кто-нибудь вообще Президенту вообще советовал? Дугин, не знаю, митрополит Тихон? Кто эти люди, кто все это «подсказывает»?» – изумляется донецкий музыкант Петр Лундстрем.

А вот бывший секретарь Одесской епархии священник Андрей Новиков, ныне служащий в Москве, выступил в защиту инициативы Патриарха.

«Понимаю, что не всем из нашей патриотической общественности понравятся мои слова. Но и не могу промолчать, когда разгоняется волна возмущения, основанного, на мой взгляд, на недопонимании этого предложения и его контекста. Те, кто возмущается, хотелось бы, чтобы ответили себе на один вопрос: Святейший Патриарх Кирилл – это духовный или политический лидер? Ответив правильно на этот вопрос, вы ответите правильно и на следующий, тоже риторический: так чем же противоречит это предложение духовной, христианской миссии Предстоятеля Русской Православной Церкви? Это вовсе не предложение «штыки в землю», или какой-либо сдачи чего-то. Это предложение перемирия всего лишь на полтора суток ради верующих православных христиан и возможности им в эти святые часы невозбранно прийти на Божественную службу великого Христова Рождества. Да, понятно, и не только по презрительным словам подручного Зеленского Подоляка, а изначально было понятно всем, что украинский режим не намерен принимать никакое перемирие, даже говорить о нем, потому что для него нет ничего святого ни на Небе, ни на земле. И заговорит он о перемирии только тогда, когда русская кувалда постучит в непосредственно его дверь (на народ им наплевать). Но Святейший Патриарх Кирилл сделал то, что считал должным, исходя из соображений своей христианской, пастырской совести. И то, что кто-то с той стороны над этим посмеялся, не срамит ни Патриарха, ни Русскую Церковь, ни Россию. Над Спасителем тоже смеялись. И смеющиеся сейчас просто подчеркивают тот выбор демонической стороны, который они сделали давно. Что же касается того, что перемирие «разоружит» нашу армию перед подлыми атаками ВСУ, то, уверен, не только телеграммные эксперты представляют себе, на какое вероломство способен украинский режим, и русские военные будут ждать атак и обстрелов, как обычно. Что же касается будущих побед, то, могу заверить, нынешнее Патриаршее предложение о фактически суточном перемирии никак не отменит их. Они должны стать плодом молитвы, готовности и решимости Русской Армии и Русского Народа, таланта и организаторских способностей нашего военного и политического руководства», – разъясняет ситуацию с церковной точки зрения Новиков.