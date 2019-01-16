Началась агония украинской угольной отрасли

16.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинское правительство целенаправленно уничтожает угольную отрасль в стране, разрушая шахты и выдавливая людей с рабочих мест.

Об этом в ходе заседания Верховной рады рассказали украинские депутаты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат Сергей Сачко возмутился тем, что сотрудницы ГП «Селидовуголь» вынуждены были объявить голодный протест в защиту своих прав.

«На Селидовугле женщины с многолетним опытом работают за минимальную зарплату, но и ту не получают, поэтому их требования целиком законны: полное погашение задолженности, повышение и своевременная выплата зарплаты, а также отмена действующего распределения работников на промышленную и не промышленную группы. Это разделение людей, работающих на шахтах, на первый и второй сорт. Ганьба.

Складывается впечатление, что власти нет до этого дела. За все 10 дней, пока голодовали женщины, ни один чиновник профильного министерства или правительства не удосужился приехать и разобраться в ситуации», – сообщил политик.

В свою очередь депутат Валерия Зарушко подтвердила, что в угольной отрасли сложилась катастрофическая ситуация.

«Ко мне обратились работники нескольких шахт: «1/3 Новогородовская», «Котляревская», «Кураховская» и «Украина». Над людьми уже не только издеваются, не выплачивая своевременно зарплату – убивают украинскую промышленность, угрожая отключением электроэнергии, оставлением шахт без водоотвода и проветривания», – заявила Зарушко.

«Почему так происходит? Власть покупает уголь за границей. Отечественная угольная промышленность власти не нужна. А шахтёрам нужна немедленная помощь, потому что люди уже устали. Люди говорят, что их вынуждают выезжать за границу. Целые города могут оказаться пустыми, без людей», – добавила депутат.

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