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10.01.2019, Горняк, Владимир Гладков
 
Политика, социальные протесты, Украина, Энергетика
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Украинские угольщики в ужасе от грядущей катастрофы

Проблемы с массовой невыплатой зарплат, спровоцировавшие 1 января голодовку работников предприятия «Селидовуголь», могут привести к катастрофическим последствиям для Украины.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская телерадиокомпания» рассказал глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была задолженность за 2015, 2016, 2017 год. И была устойчивая тенденция к увеличению задолженности за 2018 год. Сейчас у шахтёров «Селидовуголь» существует 14,5 миллионов задолженности по зарплате за 2016 год. У женщин, которые голодают, не выплачена зарплата за декабрь, ноябрь, октябрь и 30% за сентябрь», – сообщил Волынец.

Также он заявил, что ситуацию на предприятиях тщательно мониторит ОБСЕ, а полученную информацию отправляет в ЕС и США, что приводит к давлению на киевскую власть со стороны Запада.

«Женщины сказали, что они будут это [забастовку] продолжать. И когда ОБСЕ собирает информацию, эта информация идёт в страны Евросоюза, США. И главы государств, которые не безразличны к судьбе человека, начинают давить на нашу власть: «Дорогие, а что тут происходит? У вас тут коррупция, у вас здесь полная безответственность, неуважение к человеку труда, это увеличивает социальное напряжение в зоне разграничения потому, что шахты «Селидовугля» находятся рядом», – отметил глава профсоюза.

При этом он добавил, что невыплата зарплат – это только полбеды. Новый закон про рынок электроэнергетики может «убить» шахты, что чревато экологической и экономической катастрофой.

«Сейчас власть сделала ещё один толчок шахтёрам – вступил в силу закон про рынок электроэнергетики. И уже в конце января перестанут подавать электроэнергию на государственные угольные шахты. Кроме того, что здесь нечем платить зарплаты, нечем погасить задолженность за предыдущие года, они требуют совершать предоплату, и тариф растёт.

Это угрожает тем, что шахты будут отключены от подачи электроэнергии, остановятся вентиляторы и шахта заполнится газом, главные водоотливы тоже не будут выкачивать воду. Например, министр на прошлой неделе объяснял, что если будет отключена электроэнергия, то за три часа будет затоплена шахта «Россия», за пять часов – шахта «Кураховка», за семь часов – шахта «Капитальная»… Они даже не представляют, что они сегодня творят.

Последствия будут не только экологические. Это будет угроза для жизни шахтёров, люди потеряют рабочие места, шахтёрские города останутся не только без налогов в местный уровень власти, центральные органы останутся без налогов, не будет отчислений в пенсионный фонд, фонды социального страхования… Ситуация катастрофически ухудшится», – резюмировал Волынец.

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