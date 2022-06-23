Началась битва за Лисичанск

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Новости Украины

Для вооруженных формирований Украины продолжает ухудшаться ситуация под Лисичанском.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает авторитетный военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь».

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«По предварительной информации, оборона в Волчеяровке посыпалась и ВСУ оставили населенный пункт. Бои идут уже не только в Белой Горе, но и на окраинах завода резинотехнических изделий в Лисичанске. Официально: битва за Лисичанск началась», – отмечают авторы канала.

Примечательно, что лишь сегодня утром Генштаб ВСУ подтвердил потерю ряда населенных пунктов к югу от Лисичанска (Рай-Александровка, Лоскутовка, Мирная Долина и других), что еще вчера привело к фактическому окружению украинской группировки в районе Горское – Золотое.

«Если Волчеяровка действительно пуста и в ближайшее время перейдёт под контроль наших войск, то до полного образования Лисичанского котла останутся дни. Хотя по факту уже сейчас у ВСУ осталась лишь одна трасса из города через Золотарёвку, да волчьи тропы через балки и поля с перелесками», – добавляет «Рыбарь».

Положение дел на вчерашний день.