09.02.2019, Киев, Максим Карпенко

В украинской прессе начинается кампания за снос памятника Екатерине Великой, установленного в центре Одессы.

Старт пропагандистской волне дала газета «День», которой руководит Лариса Ившина, супруга экс-КГБ-шника Евгения Марчука, бывшего «борца с украинскими буржуазными националистами», который после развала Советского Союза перекрасился в ярого самостийника.

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«День» настаивает на том, что основание Одессы следует отсчитывать не со времен освоение Новороссии Российской империей.

Украинская газета подчеркивает, что Одесса построена на месте старинного ордынского города Хаджибей, а на землях Причерноморья, якобы, уже в те времена славянское население именовало себя не русскими или малоросами, а «украинцами», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российская империя воспользовалась территориями, людьми, многими другими ценностями в русско-турецкой войне. Украинцы потеряли в ней автономию и попали в рабство. А значит памятник царице, олицетворявшей процесс потерь, никогда не приобретет своего положительного значения для культурно-политической идентичности граждан Украины», – говорится в материале.

«Екатерина для нашего края — беда, стоящая на видном месте, и бикфордов шнур к бочке с порохом… Он стимулирует тягу к архаике и утопии Новороссии у одних социальных групп, а у других вызывает негодование пренебрежением историческими фактами национального унижения и бесправия. Рано или поздно такие настроения столкнутся, как не раз бывало на этой площади, где памятники долго не стоят», – подчеркивает автор «Дня».

Обосновывая необходимость сноса памятника, газета пишет, что сегодня в центре Одессы стоит не оригинал монумента, а лишь копия уничтоженного большевиками: «В отличие от старых памятников Европы, Америки и Азии, вокруг которых в начале века развернулась дискуссия о сохранении либо ликвидации, наши появились искусственно, как копии уже утраченного».

Ранее украинские националисты уже не раз пытались снести монумент. Политолог, экс-министр образования Приднестровья Андрей Сафонов назвал памятник Екатерине в Одессе достоянием всей Новороссии.