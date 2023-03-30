Началась подготовка с сдаче Артемовска – СМИ

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Киев и Вашингтон готовят почву для сдачи Артемовска.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит обозреватель-международник Михаил Ростовский, проанализировавший интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому агентству Associated Press о фатальных последствиях для ВСУ, которые наступят после падения Артемовска.

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«Официальный Киев и официальный Вашингтон «готовят почву» к возможной сдаче Бахмута и, играя на опережение, выкатывают аргументы в пользу того, что это ни в коем случае не должно стать поводом для разговоров о перемирии (и тем более самого перемирия)», – указывает автор в статье, опубликованной «Московским комсомольцем».

При этом Ростовцев призывает верить словам Зеленского, заявившего о твердом настрое официального Киева продолжать боевые действия даже после возможного падения Артемовска.

В свою очередь военный аналитик директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов соглашается с Зеленским, что потеря Артемовска станет болезненной в стратегическом плане для ВСУ.

«Ведь далее появилась бы возможность наступать на Славянск и южнее – на Марьинку и Авдеевку, а также на Северск. Там находится развилка многих дорог, и потому освобождение города важно с военно-стратегической точки зрения. Показательно, что Киев сам долго раскручивал тему Артемовска, но когда там почувствовали, что город могут оставить, стали больше упирать на моральные аспекты. Очевидно, президент Зеленский понял, что оппоненты, в том числе в Верховной раде Украины, могут потребовать его отставки и замены на профессионального авторитетного военного главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. И в таких обстоятельствах верховный главнокомандующий Зеленский постарался подстраховаться и убедить всех, что если Артемовск оставят, он тут ни при чем. Виноватыми окажутся другие, в частности, те западные партнеры, что не предоставили необходимого вооружения», – приводит слова Кнутова «Московский комсомолец».

Тем временем российские войска продолжают теснить ВСУ в самом Артемовске в ходе ожесточенных боев.

Так, автор телеграм-канала «Позывной Брюсс», работающий непосредственно с ЧВК «Вагнер», сообщил, что российские силы в Артемовске полностью контролируют районы Собачевка и Буденовка

«Ожесточенные бои продолжаются: в центральном районе (площадь Свободы); в районе Водоканал; в промзоне АЗОМ; в районе Северного ставка. Парни продолжают перемалывать ВСУ», – написал Симонов.

Он уточнил, промзона АЗОМА – это не сам завод, который уже освобожден, а вся северная промзона, отдельно отмеченная на карте.

Признал российское продвижение в Артемовске американский Институт изучения войны (ISW).

«Российские войска продолжали наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях 29 марта. Геолокационные кадры, опубликованные 28 и 29 марта, показывают, что российские войска продвигались в южном и юго-западном Бахмуте», – отмечают американские аналитики в свежей сводке..