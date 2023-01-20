Начались массовые забастовки и протесты против увеличения пенсионного возраста

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Во Франции прошёл общенациональный день протеста и забастовок против пенсионной реформы.

Миллионы французов выступили единым фронтом против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет повышению пенсионного возраста с 62 до 64 лет!» – под таким лозунгом в четверг, 19 января, во Франции прошел первый общенациональный день протеста против пенсионной реформы президента Макрона и его правительства, представленной почти десять дней назад. Сам же Макрон в этот день отправился в Барселону, где провёл встречу с премьером Испании Педро Санчесом, с которым подписал договор о дружбе между двумя странами. Примечательно, что протесты «догнали» Макрона и за границей – на фоне испано-французского саммита в Барселоне состоялись массовые акции за независимость Каталонии, которые привели к столкновениям между демонстрантами и полицией.

Во Франции же главная манифестация прошла во второй половине дня в Париже – между площадями Республики и Наций. Представитель профсоюза CGT заявил агентству France-Presse, что в столичном шествии приняли участие порядка 400 тысяч человек. По всей стране на более чем 200 протестных манифестациях организаторы насчитали более 2 миллионов человек. МВД Франции вечером объявило свои оценки числа манифестантов, которые традиционно разошлись с заявлениями профсоюзов. Полиция насчитала по всей стране 1,12 миллионов участников демонстраций, из них в Париже – 80 тысяч человек. Столкновений протестующих с полицией не зафиксировано.

28% государственных служащих во Франции забастовали в этот четверг, протестуя против повышения пенсионного возраста до 64 лет. Такие данные днем обнародовало французское правительство.

Всего в государственных органах центрального подчинения служит 2,5 миллиона чиновников. В аппаратах местных органов власти (2 млн человек) бастовали 11% служащих. В государственной системе здравоохранения забастовку поддержали 10% работников из 1,2 млн. Министерство образования Франции утром официально сообщило, что забастовку объявили более трети учителей: свыше 42% бастующих в начальной школе, и 35% – в средней школе и старших классах (колледжи и лицеи). Профсоюзы, со своей стороны, утверждают, что число объявивших стачку педагогов гораздо выше: 65 – 70%.

Стачка серьезно нарушила движение поездов во Франции. Как заявили профсоюзы, в Национальной компании железных дорог SNCF забастовало порядка 46% сотрудников, в том числе более 77% машинистов и почти половина диспетчеров, а также бортпроводников-контролеров. На высокоскоростные линии вышла лишь треть поездов TVG, предусмотренных расписанием. На ряде линий ходила лишь пятая часть TVG. На линиях региональных экспрессов TER движение было обеспечено лишь на 10%.

Профсоюзы объявили, что в электроэнергетике и газораспределительной системе Франции бастовало порядка 50% работников. Бастующие работники государственного поставщика электроэнергии EDF заявили, что снизили выработку электроэнергии. Общественные радиостанции Franceinfo и France Inter вместо сводки новостей заполняли эфир музыкой, а телеканал France 2 показывал повторы.

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