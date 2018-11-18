Начались вызовы иерархов УПЦ МП на допросы в СБУ

18.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинские спецслужбы начали прямое давление на Православную Церковь Московского Патриархата – иерархи стали получать приглашения на «беседы».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook священник УПЦ МП протоиерей Александр Бахов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вполне ожидаемо! Как стало известно, СБУ начало приглашать некоторых епископов УПЦ на «разговор» или «беседу».

После последних событий вокруг УПЦ это вполне ожидаемо, даже показательно, но хочу обратить внимание, что процессуальный закон не содержит такой формы общения, как «разговор» или «беседа». Поэтому, дорогие Владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить!

В связи с этим помните! Самое первое и главное – не бойтесь! (Откр. 2:10). Вы имеете право знать, кто Вас вызывает, куда, почему, для чего, и в качестве кого!

А «приглашение» просите присылать по почте способом, предусмотренным законодательством (Глава 11 Уголовного процессуального кодекса)! На «разговор» лучше приходить с адвокатом, каждый имеет право на правовую помощь (ст. 59 Конституции Украины). Во время «разговора» Вы имеете право не свидетельствовать против себя относительно себя, членов семьи или близких родственников (ст. 63 Конституции Украины).

Вообще-то добрый следователь перед «разговором», когда готовится чай, должен Вам об этом рассказать. А если попадется не хороший?» – написал Бахов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что украинские националисты пытались прорваться на территорию резиденции Криворожского митрополита Ефрема (Московский Патриархат).