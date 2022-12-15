Начальник полиции Польши мог стать жертвой украинских служб

15.12.2022  20:24 (Мск), Варшава
Олег Хавич .  
Просмотров: 576
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Происшествия, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


В здании Главного управления полиции Польши взорвался «подарок из Украины», в результате начальник полиции Польши генерал Ярослав Шимчик был госпитализирован.

По данным СМИ, речь идёт о выстреле гранатомёта, который Шимчик привёз после визита в Киев 11-12 декабря, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В здании Главного управления полиции Польши взорвался «подарок из Украины», в результате начальник полиции...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Взрыв произошел накануне, 14 декабря, однако министерство выступило с официальным заявлением по этому поводу только через 30 часов после инцидента. В результате взрыва в Главном управлении полиции Польши обвалился потолок в одной из комнат на первом этаже. Были повреждены также помещения этажом выше, где расположен кабинет начальника полиции Польши.

Министерство внутренних дел подтвердило, что генерал Шимчик был доставлен в больницу после взрыва. Он получил легкие ранения и находится на обследовании. Отмечается, что в результате взрыва Шимчик потерял слух, но вскоре он вернулся. Гражданский работник управления полиции также получил легкие ранения, его не госпитализировали.

«Взорвался один из подарков, который получил начальник полиции во время своего рабочего визита на Украину 11-12 декабря», – сообщили в пресс-службе МВД Польши.

Во время визита в Киев генерал Шимчик встретился с руководством полиции и службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Подарок был сделан от одного из руководителей украинских служб», – сообщили в пресс-службе, не уточнив, о каком ведомстве, и каком именно подарке идет речь.

По неофициальной информации, это был гранатомет.

«По неофициальным данным, причиной взрыва стал выстрел из гранатомета, который хранился в “засекреченном помещении”. Причина инцидента не установлена, но, по словам одного человека, имеющего доступ к месту происшествия, с гранатометом играли сотрудники полиции, которые находились в комнате», – сообщило издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на свои источники.

После взрыва в социальных сетях уже появилась «чёрная» шутка: «Шимчик – это Перацкий сегодня!». Напомним, в 1934 году в ходе организованного Степаном Бандерой и Романом Шухевичем теракта боевики ОУН* убили тогдашнего министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. Правда, не из гранатомета, а из револьвера.

Как сообщал «ПолитНавигатор», депутат польского Сейма из консервативной фракции «Конфедерация» Януш Корвин-Микке выступил за союз Польши и России против Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть