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В здании Главного управления полиции Польши взорвался «подарок из Украины», в результате начальник полиции Польши генерал Ярослав Шимчик был госпитализирован.

По данным СМИ, речь идёт о выстреле гранатомёта, который Шимчик привёз после визита в Киев 11-12 декабря, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Взрыв произошел накануне, 14 декабря, однако министерство выступило с официальным заявлением по этому поводу только через 30 часов после инцидента. В результате взрыва в Главном управлении полиции Польши обвалился потолок в одной из комнат на первом этаже. Были повреждены также помещения этажом выше, где расположен кабинет начальника полиции Польши.

Министерство внутренних дел подтвердило, что генерал Шимчик был доставлен в больницу после взрыва. Он получил легкие ранения и находится на обследовании. Отмечается, что в результате взрыва Шимчик потерял слух, но вскоре он вернулся. Гражданский работник управления полиции также получил легкие ранения, его не госпитализировали.

«Взорвался один из подарков, который получил начальник полиции во время своего рабочего визита на Украину 11-12 декабря», – сообщили в пресс-службе МВД Польши.

Во время визита в Киев генерал Шимчик встретился с руководством полиции и службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Подарок был сделан от одного из руководителей украинских служб», – сообщили в пресс-службе, не уточнив, о каком ведомстве, и каком именно подарке идет речь.

По неофициальной информации, это был гранатомет.

«По неофициальным данным, причиной взрыва стал выстрел из гранатомета, который хранился в “засекреченном помещении”. Причина инцидента не установлена, но, по словам одного человека, имеющего доступ к месту происшествия, с гранатометом играли сотрудники полиции, которые находились в комнате», – сообщило издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на свои источники.

После взрыва в социальных сетях уже появилась «чёрная» шутка: «Шимчик – это Перацкий сегодня!». Напомним, в 1934 году в ходе организованного Степаном Бандерой и Романом Шухевичем теракта боевики ОУН* убили тогдашнего министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. Правда, не из гранатомета, а из револьвера.

Как сообщал «ПолитНавигатор», депутат польского Сейма из консервативной фракции «Конфедерация» Януш Корвин-Микке выступил за союз Польши и России против Украины.