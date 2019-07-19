Началось окатоличевание и олютеранивание Белоруссии

19.07.2019, Москва, Елена Острякова

Текущая религиозная ситуация в Белоруссии вызывает серьезную тревогу.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Окатоличевание и олютеранивание Белоруссии — это один из вызовов, с которым нам придется столкнуться если не сейчас, то завтра. В России, как известно, миссионерская деятельность католической и лютеранской церкви не запрещена, но не приветствуется. Русская Православная Церковь стоит на страже и не позволяет чужим миссионерам окормлять российские земли.

В Белоруссии с этим помягче. Белорусская православная церковь послабее, и пользуясь этим, католики и лютеране забирают все больше населения под свое крыло. С этой угрозой еще предстоит работать Не следует недооценивать прозелетизм католичества. Он отработан веками и имеет эффективные модели воздействия на общества разных стран», – сказал Мухин.

Католическая церковь — вторая по величине религиозная конфессия Белоруссии, по данным католической церкви насчитывает около 1,4 миллиона верующих(15 % всего населения). Наибольшее число верующих проживает на западе страны, где они составляют более 60%.

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