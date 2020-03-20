Начался беспрецедентный обвал экономики США

20.03.2020, Москва, Олег Кравцов

По итогам второго квартала 2020 года ВВП Соединенных Штатов сократится на 12 %.

Об этом, сообщает телеканал CNBC, заявила экономист Bank of America Мишель Мейер.

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«Мы официально заявляем, что экономика вошла в рецессию, присоединившись к остальному миру», – сказала Мейер.

Она также добавила, что США грозит рост безработицы, потребительская уверенность потеряна, а накопления — фактически уничтожены. Прогнозируется, что уровень безработицы США в ближайшее время удвоится, а численность безработных будет расти примерно на миллион человек в месяц на протяжении всего второго квартала.

Если во втором квартале экономика обвалится на 12%, то по итогам года ожидается падение на 0,8%.

При этом в Bank of America надеются, что столь жесткий обвал не продлится долго.

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