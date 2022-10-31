Начался коллапс украинской энергосистемы на фоне бравурных отчетов о работе ПВО

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Новости Украины

Сегодняшний массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины усугубил положение дел в стране – украинские энергетики не справляются с последствиями повреждений.

Так, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову крупнейшая энергетическая частная компания Украины ДТЭК, как уже сообщал «ПолитНавигатор», проинформировала, что у нее закончился складской запас оборудования для восстановления энергосистемы.

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В свою очередь глава Черновицкой обладминистрации Руслан Запаранюк рассказал, об ударе, впервые нанесенном по области.

«Уже сейчас можно сказать, что последствия такого удара ощутимы для всей энергосистемы Украины. К сожалению, констатируем значительные повреждения, я бы даже сказал критичные», – сказал Запаранюк.

Он не стал называть объект, но уже стало известно, что именно было поражено.

«Наконец, удар нанесен по открытому распределительному устройству (ОРУ) Днестровской ГЭС-1 на западе Украины. Днестровская ГЭС-1 — это самая мощная электростанция на Днестровском каскаде (702 МВт). Наряду с Ладыженской ТЭС является основным источником энергии на юго-западе страны. Через ОРУ 330 кВ, которое является важнейшей узловой точкой распределения энергии распределяется энергия по югу Украины, идет транзитная линия 330кВ в Черновицкую и Ивано-Франковскую области. Куда именно пришелся удар пока неизвестно, но судя по дыму, скорее всего, поражен автотрансформатор 330/110 кВ», – пишет военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь».

Кроме того, обесточен ряд участков украинской железной дороги, объявлено о задержании поездов и выведении на маршруты резервных тепловозов.

«Кстати, то что «УкрЗализныця» выводит на линии тепловозы вместо электровозов говорит о том, что руководство Украины не рассчитывает на быстрое устранение проблем с электротягой. Ранее они к этому не прибегали, потому что максимальная задержка поездов составляла не более 10-14 часов и отсюда не было смысла переходить на тепловозы. Сейчас, похоже, все будет по-другому. И это будет большой проблемой, потому что в основном на Украине использовались именно магистральные электровозы. Магистральных тепловозов очень мало. И они не смогут обеспечить потребности страны. А европейские для украинской колеи не подходят, а потому ЕС тут Киеву не поможет», – комментирует ситуацию блогер Юрий Подоляка.

Достаточно нерадостную для Украины картину рисует военный публицист Владислав Шурыгин.

«Если до этого энергосеть Украина, хоть и с предельным напряжением генераций и трансформаторных подстанций, но могла обеспечивать передачу электричества по всей территории Украины, то, после сегодняшних ударов, наступил коллапс. Было поражено больше сорока ключевых объектов энергосетей Украины. Среди них ДнепроГЭС, Южноднестровская ГЭС, Каневская и Кременчугская ГЭС», – пишет Шурыгин в своем блоге.

По его словам, оценка ущерба продолжается, но уже понятно, что для восстановления функционирования энергосистемы даже в минимальном аварийном режиме потребуются огромные ресурсы и оборудование, которого у Украины нет.

«Фактически, Украина оказалась на грани энергетического коллапса. Ракетный удар 10 октября уничтожил до 15% (консервативная оценка) энергогенерирующих и энергоперебрасывающих объектов. Сегодняшний удар вывел из строя ещё не менее 15% (консервативная оценка) таких объектов, что полностью разбалансирует работу единой энергосети Украины», – продолжает эксперт.

Одновременно было уничтожено до 60% всех трансформаторов сетей 330 квт.

«Пока функционируют сети 750 квт, принимающие электроэнергию украинских АЭС, но без понижающих трансформаторов они бесполезны т.к. большая часть промышленного и бытового электрооборудования при таком напряжении просто сгорит. То есть электричество генерации производят, но использовать его невозможно. Катастрофическими нынешние удары являются потому, что эффективно компенсировать их последствия Украина уже не может. А следующая волна ракетных ударов может окончательно погрузить Украину во тьму».

Примечательно, что украинская сторона отчиталась, что ПВО ВСУ сегодня якобы было сбито 44 из 50 выпущенных российских ракет. Правда, премьер-министр Денис Шмыгаль признал, что поражено 18 объектов в 10 регионах.

«Таким образом, согласно официальным украинским заявлениям 6 ракет смогли поразить 18 целей (по 3 на брата) в 10 регионах», – иронизирует военный обозреватель Борис Рожин.