Начался стремительный обвал гривны

17.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинская национальная валюта обесценивается, а банки не в состоянии удовлетворить резко возросший спрос населения на доллар.

«В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту», – говорится в официальном заявлении Нацбанка Украины.

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Также отмечается, что «в связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ, наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой».

Примечательно, что на этом фоне гривна заметно упала по отношению к доллару.

Если еще вчера вечером доллар можно было купить по курсу 27,3, то сегодня уже доллар продают за 29,3 гривны.

Стоит также обратить внимание, что в этой ситуации «Альфа-банк Украина» прекратил продажу наличного доллара в своих отделениях, объясняя свое решение карантином из-за эпидемии коронавируса.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Нацбанк Украины начал сжигать свои последние золотовалютные резервы.