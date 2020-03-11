Украина сжигает последние золотовалютные резервы

11.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинскую национальную валюту снова залихорадило. Так, лишь за вчера Нацбанк выбросил в ходе торгов на межбанке 250 миллионов долларов из своих резервов, пытаясь, не допустить обвала гривны.

Эксперты предупреждают, что украинскую экономику и национальную валюту ждут тяжелые времена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НБУ спалил за сутки четверть ярда на поддержание курса доллара, выгодного спекулянтам. Они серьезно думают так курс удержать? За четыре дня ярд в топку. Так можно сразу сказать, что не удержат. Спалят резервы, как в 2014 году. И все. Но наших монетаристов ни своя, ни чужая история ничему не учат. Потому они вредители от которых необходимо избавляться», – пишет в своем блоге киевский политолог Юрий Романенко.

В свою очередь эксперты Украинского института политики предупреждают, что с такими темпами резервов Нацбанка надолго не хватит.

«Из 27 миллиардов долларов США золотовалютных резервов Украины только 3 миллиарда в «живых деньгах» – остальное в ценных бумагах и чуть-чуть в драгметалах. Из этих 3 миллиардов НБУ сегодня продал около 300 миллионов = 10%», – отмечается в телеграм-канале Института.

Как сообщал «ПолитНавигатор», из-за падения цен на нефть Украина оказалась на грани исчерпания резервов.

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