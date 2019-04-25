Начался второй акт развала украинского государства

25.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинские носители пещерного национализма своей тупой несговорчивостью по территориальному устройству поставили крест на реинтеграции Донбасса.

К такому выводу в своем блоге приходит экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров, давая оценку вчерашнему указу президента РФ о выдаче российских паспортов по упрощенной процедуре жителям ДНР и ЛНР.

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«Указ Путина о выдаче российских паспортов в ЛДНР – второй акт украинского развала после потери Крыма. И вина на нем всецело лежит на майданных путчистах. Эти носители пещерного национализма до сих пор не поняли, что политика – это искусство компромисса, талант договариваться, особенно в многонациональной поликультурной стране.

Им нужно лишь однородное пространство «хайль бандера». Поэтому они сначала выгнали Крым, а теперь своей тупой несговорчивостью по территориальному устройству поставили крест на реинтеграции Донбасса. Нетрудно предположить, что затем могут уйти Закарпатье в Венгрию и Буджак в Румынию.

Но если эти коричневые маньяки так нетерпимы к чужому мнению, что готовы жертвовать территориальной целостностью своей страны, надо просто отселить их на хутор, где все будут зиговать друг другу. И оградить его санитарным кордоном, чтобы своим помешательством не заражали нормальных граждан» – пишет Азаров.