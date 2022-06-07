Начинается финальный акт разгрома ВСУ на Донбассе. Признал даже Арестович

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Новости Украины

Северодонецк практически зачищен, бои идут на окраинах города, в аэропорту и на подступах к Лисичанску. Об этом сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, вся жилая городская застройка Северодонецка освобождена и зачищена русскими войсками. Неприятель выбит почти полностью и из промзоны, укронацисты загнаны на «Азот».

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«Замечены также и за «Азотом», на очистных сооружениях и на Лесной Даче, где активничают украинские ДРГ. На окраинах Северодонецка – поселок Сиротино – серая зона, Метелкино – почти полностью контролируется союзными войсками – от центра и до восточной окраины. В аэропорту Северодонецк (находится к югу-восток от города) закрепились укр-формирования. Они заняли ряд зданий и из артиллерии бьют в восточную сторону. Союзные войска активно отвечают с позиций в районе Боровского», – пишет Мирошник в своём Telegram-канале.

«В районе Лисичанска – очень громко, как выходы, так и входы. Много пожаров на окраине и в центре города. Ближе к южному краю украинский режим подтянул подразделения «смертников» – группы, собранные из выпущенных рецидивистов и дезертиров, за которыми приглядывает спецназ ГУР. Собранный сброд обильно снабжают каким-то боевым наркотиком, предположительно бельгийского производства. Толку от них немного, но других нет. Начались серьезные бои в Приволье. За последние дни уничтожено несколько точек скопления техники украинских боевиков», – сообщает посол.

По его словам, вероятнее всего, Лисичанск будут освобождать одновременно с Северском, куда продолжается движение русских сил.

В ДНР информацию Минобороны РФ о продвижении в Святогорск подтвердил глава республики Денис Пушилин.

«Святогорск практически освобождён, и проходит зачистка. Противник занял ещё определённую высоту в окрестностях Святогорска. Но это дело времени. Наши подразделения знают, что с этим делать», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Позже появилась информация, основанная на сообщениях в городских чатах местных жителей, о том, что русские войска уже на территории Святогорской Лавры. Эти данные также подтвердил телеграм-канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР.

«Важный момент. Контроль над Святогорской Лаврой означает, что у ВС РФ уже есть плацдарм на южном берегу Северского Донца, с которого можно развивать наступление на Сидорово и далее к Славянску и Райгородку», – комментирует обозреватель Борис Рожин.

Продвижение Русских войск также прокомментировал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв.

«Киев ради пиара и ради того, чтобы убедить Запад в том, что украинской власти имеет смысл поставлять оружие, перебросил все силы в Северодонецк. Все ради контрнаступления. Спецназ, резерв ВСУ и иностранные наемники – все были переброшены в Северодонецк. Тем не менее, контрнаступление не получилось. А поскольку все другие участки фронта были ослаблены, то наши прорвали оборону в Святогорске (и Лавре). Наши все ближе к Славянску. Не зря со Славянска все началось. Взяв или окружив Славянск, наши войска возьмут в котёл всю группировку на Донбассе. Если это получится, то это будет означать, что на Донбассе мы победили», – уверен Царёв.

С украинской стороны с объёмной аналитикой «зрады» на фронтах традиционно выступил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире канала беглого бывшего юриста Марка Фейгина.

Арестович начал с того, что войска РФ перешли одновременно к оперативно-тактическому наступлению на трех ключевых участках – в направлении Святогорска, Славянска и в направлении трассы Артёмовск-Лисичанск.

«Если добавят и Запорожское направление, то станет совсем «весело». Изюм – там был кармашек, где Святогорск, и они его решили срезать. И, судя по всему, им удастся это сделать. Давление там чрезвычайное», – опасается Арестович.

Еще одна «горячая» для Украины точка, говорит он, – трасса на Барвенково. Задача русских – перерезать трассу Барвенково-Славянск, это будет полу-окружением ВСУ. После этого войска РФ выходят на рубеж Северского Донца, форсируют его и переходят к осаде Славянска.

Украинские пленные в Северодонецке

Арестович указал, что украинцы должны быть готовы к худшему в течение недели в этом отношении, поскольку российская армия сконцентрировала огромное количество войск. Украинские войска могут быть разгромлены или отойдут на южный берег Северского Донца.

Он отметил как очень неприятное наличие у русских под Северодонецк тотальное преимущество в артиллерии, из-за чего ВСУ вынуждены маневрировать под ударами.

Арестович добавил, что Россия сняла войска с Бахмутского (Артёмовского) направления и пытается и может перерезать трассу Бахмут-Лисичанск, поскольку они продвигаются, а украинским военным не удается их остановить. Также под Лисичанском русские «подрезают» оборону украинским войск, и если это удастся, то повторится Дебальцевская операция, и получится второй Мариуполь.

«Плач Ярославны» пропагандиста Арестовича высоко оценил журналист Александр Чаленко, сейчас работающий на Донбассе.

«Судя по сегодняшнему великолепнейшему отчету Арестовича коллаборационисту и будущему узнику сибирских лагерей Фейгину о плачевнейшей ситуации у ВСУ под Славянском и Краматорском, а также под Северодонецком и Лисичанском, русская армия из РФ, наконец-то, научилась здорово воевать и превратилась из армии «ипотечников» и «малолетних писюнов-контрактников» в грозную боевую силу подстать русским армиям ДНР и ЛНР. Украинцам идет пи#@ц. Невероятно горжусь этим фактом», – написал на своём канале Чаленко.

Русский доброволец в Северодонецке

«Неделя будет сложной. Армия России возьмёт Святогорск, а Славянск возьмут в осаду через неделю – Арестович». Опять «в ловушку» заманивает, чертяка», – иронизирует журналист из Донецка Сергей Макаренко, припоминая Арестовичу байки о северодонецкой западне для Русских войск.

«Арестович — потрясающий персонаж, – пишет военкор Юрий Котенок. – Только он может в течение суток сначала пообещать полную победу, а затем заявить, что «ВСУ хана». Сегодня он, по сути, сказал именно это, «наванговав», что Славянск возьмут в осаду уже через неделю». «На первый взгляд, подобный «маятник» — от перемоги до зрады — можно списать на «вещества», которые уже давно стали символом всех обитателей Банковой. С другой — это еще и отличная возможность сохранять некое подобие лица и экспертности. Сначала гарантируется абсолютно нереальный результат, вроде деблокады Мариуполя, а затем он «перекрывается» констатацией очевидных фактов. И так по кругу. А поскольку это работает, нет никаких причин это прекращать», – оценивает ситуацию Котенок.