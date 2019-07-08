Начинается пророссийский реванш в украинском камуфляже – киевский журнал

08.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинская пропаганда бьет тревогу: юго-восточные регионы могут получить право на русский язык, а Киев начнет прямой диалог с республиками Донбасса.

Об этом пишет журнал «Український тиждень», по мнению которого, появились «изощренные способы легализации сомнительных решений».

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«К примеру, сначала, шантажируя общество войной (и прикрываясь результатам референдума), власть создает в ОРДиЛО прецедент, предоставив этим территориям эксклюзивное право двуязычия (а по факту право на неупотребление украинского). Распространение таких привилегий на остальные юго-восточных регионов – это уже дело техники. Можно обойтись и без сепаратистских мятежей, поскольку суды теперь наперегонки спешат подстроиться под политическую конъюнктуру», – опасается издание.

Отмечается, что метод «судебного реванша» овладевают уже и на местном уровне: в Харькове пытаются через суд вернуть проспекту имя маршала Жукова, а в Киеве – восстановить старые названия проспекта Бандеры и проспекта Шухевича.

«Очевидно, что реваншистские круги уже почувствовали, как границы дозволенного расширились, но еще не определили, насколько именно. Национально-патриотические силы еще подсчитывают потери. Ну а новая власть, находясь под влиянием и первых, и вторых, пытается избавиться от собственной идеологической аморфности, а также изучает рычаги, попавшие ему в руки. Ясность несколько увеличится после парламентских выборов, но надеяться на приятные сюрпризы не стоит», – пишет журнал.

Автор публикации указывает, что теперь «реваншистские инициативы могут подаваться как реформаторские и патриотические», а в качестве примера приводит заявление главы офиса президента Андрея Богдана, предложившего дать Донецку и Луганску право на официальный русский язык при условии, что ЛДНР признают себя частью Украины.

«Это касается не только введение двуязычия якобы для освобождения Донбасса, что предлагает Богдан. Под таким же благородным предлогом нам могут определить «прямой диалог» с «республиками». И преобразование Администрации в Офис президента, что подавалось как шаг к демократизации, требовалось прежде всего для вывода Богдана из-под действия закона о люстрации, запрещающий ему возглавлять Администрацию, но не Офис президента. Поэтому гражданскому обществу и в сознании части политикума придется осваивать новые способы сопротивления, соответствующие новым вызовам», – резюмирует «УТ».