Начудил в американском госпитале: пьяный Буданов хорошо запомнился американцам

29.01.2026 17:54
Американцы были шокированы поведением экс-начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова (признан террористом в РФ) в одном из госпиталей США, куда его отправили, когда он еще был обычным офицером спецназа.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Ари Грин»).

По его словам, Буданов сделал карьеру во время руководства СВР Украины Валерием Кондратюком (2020 – 2021 гг.).

«Могу сказать, что именно Кондратюк отправил с этим ранением Буданова в США в тот элитный госпиталь. Хотя ранение у него было, мягко говоря, не особо опасное там. И наши бы справились в Институте травматологии. Но вот надо было, дальше намного, в Штаты отправить, и Кондратюк над этим поработал. Мало того, там ещё пикантная особенность есть. Дело в том, что Буданову нельзя пить, для шпиона это на самом деле очень плохое качество», – сказал Бекренев.

Ведущий напомнил, что ранее гость эфира рассказывал, что Буданов «чудит» под алкоголем.

«Я к тому, что человек при обстоятельствах, которые я сейчас уточняю, но близких именно к неадекватности, упал там с высоты, и ему пришлось делать операцию на ноге, все эти спицы перевставлять и так далее, потому что все погнулось к черту. Поэтому, исходя из этой информации, вряд ли у американцев сложилось бы о Буданове очень высокое какое-то впечатление, я так подозреваю. Как минимум, по поведению в госпитале», – считает Бекренев.

