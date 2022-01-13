Наци травят целый район Одесской области за Новый год с Путиным

Новости Украины

Как сообщалось, украинские праворадикалы нашли новую жертву. На этот раз они вцепились в депутата Болградского районного совета Одесской области Виталия Градинара. Причем, с долгосрочной перспективой.

Поводом бить во все колокола и кричать «Ату!» послужил тот факт, что в новогоднюю ночь депутат пожелал «Всем нам мира и благополучия!». Однако, протрезвев после дня рождения Бандеры, нацисты на довольствии усмотрели, что под обычным, общечеловеческим поздравлением в Фейсбуке, Градинар разместил страшное — свое фото на фоне телевизора, из которого Владимир Путин поздравлял соотечественников.

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Ничего, что 31 декабря такой фон был, поди, у всех жителей Болградского района, а по правде говоря — и у большей части вынужденных граждан Украины. Но по старинной национальной традиции им «гуртом» одного «лэгше быты». Знаем, проходили.

Засим, понеслась!

«Еще немного, и под прикрытием виталиков начнут захватывать органы власти и воинские части, как это было в Крыму весной 2014 года», — присоединился к травле глава Южного межрегионального отдел института нацпамяти Сергей Гуцалюк.

Подтянулась и «тяжелая артиллерия» в лице депутата Одесского облсовета Андрея Бабенко (бандита, вступившего перед последними выборами в «Батькивщину»).

«Я считаю, что это открытое неуважение к Украине и умышленная пропаганда сепаратизма и агрессии против нашего государства», — заявил Бабенко.

Не говоря уже о прихлебателях, которые сообщили, что «всем миром, всем народом, всей землей» направили обращения в полицию и СБУ с требованием разъяснить депутата. Итого, несколько десятков ублюдков потребовали у силовиков возбудить дело по 110-й и 111-й статьям Уголовного кодекса. А это ни много ни мало, а «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Государственная измена», что в совокупности может грозить депутату 15-ю годами лишения свободы с конфискацией имущества.

И все это с угрозами.

«Мы, украинские патриоты, не можем стоять в стороне от прямых диверсий врага, даже депутатов от недопартий (Градинар представляет ОПЗЖ, — ред.). Реакция общества будет, готовим визит в Болградскую районную государственную администрацию. Уже почти установлен адрес проживания сепара Виталия Градинара, поэтому просим СБУ приехать туда раньше «неизвестных» патриотов» — заявил приблудившийся к Одессе нацист Демьян Ганул.

«Я считаю, что это открытое неуважение к Украине и умышленная пропаганда сепаратизма и агрессии против нашего государства. Буду ждать ответа от органов правопорядка и безопасности. Оставляю за собой право выбора методов и способов общения с подобными недоразумениями», — заявил Бабенко, который бандит.

По опыту своему говорят — методы устранения неугодных уже применяли…

Не знаю, может в карательных структурах тоже с празднованием дня рождения Бандеры подзатянули, но на момент написания этой заметки на цедулки упоротых никто не отреагировал. Поэтому патриоты докопались до того, кто доступнее — пристали к главе Болградского райсовета Михаилу Садаклиеву. А тот и ответил:

«Градинар делает так, как считает нужным. Нет, мы ничего рассматривать не будем. А в чем вопрос? Он поздравлял людей с Новым годом».

И понеслась уже по второму кругу — мол, все они там такие (что есть, то есть), выполняют «заказ Путина» и «скоро мы к вам придем». А с чем? Тут, в качестве доказательства, патриоты постят фото горящего вместе с людьми одесского Дома профсоюзов…

Виталий Градинар.

Что касается Болградского района, то я уже писала о политических настроениях в нем — ментально тамошнее население пребывает в СССР и на Украину не собирается. Напомню также, что даже декоммунизированные памятники Ленину болградцы боронили до последнего, охраняя по ночам с берданками и переделывая ильичей в болгаринов-виноградарей, лишь бы не упырям достались. Правда, — что они против государственной машины и против того, чтобы взять их и сжечь? А Украина с людьми — только так. Нацизм потому что.