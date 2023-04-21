Наци требуют «на ножи» мэра Одессы за отказ демонтировать якорь

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Несколько месяцев в Одессе идет перепалка между нацистами и мэрией. Она развернулась вокруг персоны дизайнера и блогера Артемия Лебедева, студия которого разработала официальный логотип Одессы еще в 2012 году.

Наци припоминают ему и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, полученную в России, и «пропаганду российского нацизма и фашизма» (согласно «Миротворцу»), а уж от фразы «Прошу российские войска не возвращаться без Одессы», у них и вовсе началась мозговая диарея.

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А так как весь город заставлен лебедевскими работами — слоганами «Я люблю Одессу», якорями и прочими фирменными фишками, диарея прихватывает их прямо на улице, на каждом углу, куда не пойди.

Сражаться с якорями начал институт нацпамяти, но потом к этой инициативе присоединилась и прочая отморозь, из-за чего коммунальщики убрали имя Лебедева со всех придуманных им скульптур.

А вот насчет демонтажа самих скульптур в мэрии намекнули — а шишок под носок.

«Это пример того, насколько гармонично логотип был интегрирован в образ города, в повседневную жизнь людей, ведь сегодня этот символ используется не только в сфере туризма, а и в самых неожиданных отраслях. Он представляет Одессу на международной арене, бронзовые композиции якоря-сердца установлены в Ларнаке, Марселе, Генуе, Регенсбурге, Клайпеде, ожидается установка в Йокогаме и Майами», — мотивировал такое решение директор городского департамента культуры Иван Липтуга.

Он пояснил, что не видит оснований для замены «якоря-сердца» на другой из-за высказываний Лебедева.

«Для того чтобы провести замену, нужны время и деньги, я не верю в успех этого мероприятия. Мы обновим шрифты и другие элементы айдентики, некоторые изменения произойдут и с формой скульптуры, однако проводить замену не стоит», — заявил чиновник.

А патриотическая общественность как завоет:

«У нас що, нэма своих талановытых мытцив?! Нэхай воны намалюють!».

Поддержать «мытцив» тут же вызвался патриот на доверии СБУ Демьян Ганул:

«Артемий Лебедев — российский террорист, неоднократно заявлявший о захвате Одессы… На мой взгляд, правоохранители должны немедленно установить, кто в 2012 году дал разрешение разработать символ для украинского города россиянину. А также мэрия Одессы должна найти средства для создания нового символа без российского следа».

К нему присоединились «побратымы» — творческая интеллигенция, художники, ученые:

«Зае…ли эти крысы пророссийские! Труханова на ножи бросить!».

«Требуем СБУ и правоохранительные органы разобраться! И чтобы символ для украинского города был создан одним из талантливых украинских профессионалов!». «В Одессе засели сепары, их много и они наглые».

Что ж, сносу памятника Екатерине II предшествовало то же самое. Кстати, тогда «молоди талановыти мытци» действительно старались не в пример Лебедеву с его «убогим якорем-сердцем» — слово из трех букв на изваянии писали.

Мне кажется, если аналогичное они проделают с сотнями якорей, да еще и поработают кувалдами, это будет весьма аутентично и в ногу со временем, чтобы сразу было понятно, кем оккупирован город. ЮНЕСКО, с недавних пор пристально охраняющему Одессу, тоже должно понравиться.

Да, и еще! Как там «главный по культуре» выразился? «Якоря-сердца установлены в Ларнаке» и далее по списку. Вот там тоже надо их снести, а в крайнем случае, маленькими словами исписать. И главное, так и будет. Если эту заразу не остановить.