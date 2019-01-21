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21.01.2019
 
Крым, Политика, Россия
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Наци в ярости: В Латвии начали продавать атласы с российским Крымом

В Латвии местные националисты возмутились продажей в детских магазинах атласов, на которых Крым обозначен частью Российской Федерации.

Об этом сообщается в блоге «Русского союза Латвии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, один из пользователей соцсетей по имени Лаурис Эренпрейс выложил на своей странице фото атласа с возмущенным комментарием.

«Если кому-то еще не ясно, где и «под кем» находится Крым, то отправляйтесь в ильгуциемский Римчик и в детском отделе вам «первый атлас» все расскажет!», – написал Эренпрейс.

В соцсетях другие возмущенные пользователи стали требовать реакции МИД Латвии и силовиков. Некоторые перечислили и ряд других магазинов, где можно купить продукцию с обозначением Крыма как части РФ, связав это с российскими собственниками торговых сетей.

«Эти русские книжные магазины, так же, как и российские телеканалы, никто не может «тронуть», – пишет пользователь Марек К.

Как сообщал «ПолитНавигатор», тем временем Совет Федерации рассматривает возможность наказания за неправильное отображение Крыма на географических картах.

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