Почему фирмы избегают наказания за отсутствие Крыма на этикетках

21.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В ближайшее время в России может быть принят закон о введении штрафа за использование карт, где Крым не указан частью РФ. Однако нововведение не будет касаться этикеток товаров с изображением страны.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» сообщил один из инициаторов нового закона – сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

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По его словам, ранее в Совфед был внесен проект закона, который должен был влиять не только на составителей карт, но и коммерческие структуры, однако оказался отозван для доработки из-за критики.

«Было очень много критики. Мы вносили изменение в закон о рекламе, потому что имели, прежде всего, различные субъекты, предприятия, действующие на территории России, которые некорректно отображали, в частности, на этикетках, территорию Российской Федерации.

Возражения какие – например, «Сибирская корона» без Крыма. Говорят о том, что это товарный знак, он запатентован и, в принципе, не является картой как таковой», – привел пример сенатор.

По его словам, не удалось обязать работать в Крыму и фирмы, утверждающие в рекламе, будто бы их услуги действуют «по всей России».

«Критика была со стороны ответственных ведомств Российской Федерации», – пояснил Цеков.

В этот раз, по словам сенатора, изменения будут внесены в закон о геодезии и картографии, и он будет касаться не коммерческих фирм, а изображения карт Российской Федерации.

«Эти изменения вносятся в закон о картографии. При этом обращается во внимание, что есть статья Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации», – сказал сенатор.

Что же касается российских компаний, которые отказываются сотрудничать с Крымом, то тут сенатор разводит руками – работа на полуострове – это личное дело каждой бизнес-структуры: «Каждая хозяйствующая организация выбирает регион сама. Ее нельзя заставить идти и работать. Они считают, что так выгодно им, они могут не работать не только в Крыму, но и в других регионах Российской Федерации», – пояснил Цеков.

Ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что крупным российским компаниям, включая банковский сектор и связь, нужно дать приказ на работу в Крыму.