Нацики потравили газом лесбиянок в Киеве

12.04.2019, Киев, Михаил Рябов

Около 10 человек пострадали в четверг в Киеве во время попытки «активистов» праворадикальных группировок прорваться в одну из гостиниц, где при поддержке западных фондов с 12 по 14 апреля проходит «Европейская лесбийская конференция» под лозунгом «Украина – це Европа».

По словам организатора конференции Елены Шевченко, националисты распылили слезоточивый газ. Накануне неизвестные также разбили стекла и оставили «гомофобные надписи» на стенах отеля, утверждает Шевченко.

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